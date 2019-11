El parlamentario argentino Humberto Benedetto, expresó que los gritos e insultos de la bancada oficialista durante la sesión ordinaria de este martes en la AN no es característico de los venezolanos.

«Yo sí esperaba algo así como se comportaron ayer, porque en el parlamento los chavistas actúan de la misma manera, tratando de gritar, de insultar a pesar de que tienen las mismas oportunidades. No tienen ningún sentido, no me parece que sea la mejor manera de representar al venezolano con gritos, insultando», dijo en entrevista con Vivo Play este miércoles. «No creo que sea representativo de Venezuela, ya que el pueblo venezolano tiene una gran educación, una gran altura. Ellos usan un esquema de provocación, lo hacen habitualmente».

Indicó que tras la visita que realizan al país seguirán denunciando ante el mundo que en Venezuela no existe una democracia. «Podemos hacer 2 cosas, seguir contando en la calle la realidad, luego de haberla visto, seguir diciéndole al mundo a quienes creen que en Venezuela hay una democracia, decirles que no la es».

«Seguiremos diciendo ante el Mercosur que se de el ingreso de la ayuda humanitaria, porque primero está la gente, los dirigentes por lo que veo no la están pasando mal, pero la gente la pasa mal, mientras los políticos buscan una salida democrática. Mucha gente se pierde, entre los que se van y los que se quedan, los que no tienen como caminar a la frontera o tomar un avión», lamentó.

Benedetto, reiteró «hay que buscar la manera de ingresar la ayuda humanitaria, sino se puede desde dentro de Venezuela, porque piensan que los países del Mercosur estarían propiciando un golpe de Estado. Eso no es así, nosotros somos hermanos de Venezuela, cuando un hermano la pasa mal lo que hay que hacer es llevarle la atención que necesita».

Indicó que al compartir con diputados venezolanos les sorprendió que «no pudieran viajar más porque no tienen pasaportes, porque no se los renuevan, que no les paguen el sueldo, solo algunos pueden viajar. Cuando visitan otros países, los diputados en vez de recorrer negocios recorrían farmacias».

«Yo les pregunté por qué buscan medicinas e insumos, como aspirinas, acetaminofén y los llevamos a distintos laboratorios para poder darles las medicinas porque en Venezuela no las hay. Es lo mismo cuando le preguntamos a cientos de refugiados».

Asimismo, relató que durante el viaje a Venezuela, a su equipo no le pidieron pasaportes diplomáticos, sin embargo resaltó «a los parlamentarios de Costa Rica le hicieron un montón de preguntas, algo que no ocurre en ningún lugar del mundo, pero yo no tuve inconveniente porque no tenía pasaporte diplomático».

Acotó que el gobierno de Argentina financió el viaje de los representantes de ese país a Venezuela y aseveró «me llevo un enamoramiento de un país que creo que tiene todo, que lamentablemente ha sufrido un evento histórico que no le hace bien a nadie” .