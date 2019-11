El parlamentario argentino Humberto Benedetto rechazó los insultos propinados este martes por la bancada oficialista y les recordó que son ellos quienes han tenido problemas para resolver la crisis que vive Venezuela.



«Los que tienen más problemas son ustedes, porque no hay nada más que se parezca a un fascista que un populista sin voto. No me hables de peronismo, porque el peronismo nunca aceptó a los ladrones y a los corruptos», expresó el parlamentario argentino.

Benedetto rechazó haber recibido insultos por parte de personas que no conoce y dijo: «Es la primera vez que estoy en Venezuela y no creo que la gente de Venezuela diga las palabrotas que me han dicho, sin ni siquiera conocerme», recalcó.

«Seguro hay gente que quiere representar realmente a Venezuela, que quieren que baje la pobreza y que los amigos de la oposición venezolana también quieren hacerlo, quieren recobrarle la vida a la gente y no se lo van a mejorar si no hay diálogo, sino hay convivencia», consideró.

Apuntó que la crisis que vive Venezuela es porque el gobierno de Maduro no ha hecho lo correcto. «Es momento de pensar en Venezuela, si es cierto algo habrá hecho algún gobierno para dejar el 60% de pobreza y que otros tomarán el poder, pero hay que pensar que no han hecho todo lo necesario para mejorarla».

«La discusión y la forma no es rompiéndose unos con otros, ni matándose en las calles. Tenemos que llevar una democracia representativa, sin trampas y luego convivir», concluyó.