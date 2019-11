El director de Econométrica, Henkel García, consideró este viernes que sin una reforma económica «integral y ambiciosa»; y una nueva institucionalidad económica verdaderamente inclusiva, se podrá generar bienestar a la población de manera sostenida, aun con una dolarización del salario.



«Sin una reforma económica integral y ambiciosa, sin una nueva institucionalidad política y económica verdaderamente inclusiva, no podremos generar bienestar de manera sostenida (…) El poder de compra del salario del venezolano no mejorará si este se dolariza o no. Va a depender de qué tan productivos seamos en el futuro. Si la única medida es dolarizar el salario, entonces tendremos salarios míseros en dólares», escribió en Twitter.

Asimismo, explicó que alguien que devengue ingresos en bolívares, no necesariamente está en desventaja con quien gane dólares. «Prefiero ganar Bs. 20 millones que 30$», dijo.

«Por otro lado, el mercado cambiario paralelo es suficientemente profundo como para protegerte en dólares cuando quieras», acotó.

Consideró además que es probable que pese a que se gane más, se siga comprando igual o incluso menos y ejemplificó a diciembre del año pasado, cuando 1 dólar «compraba mucho más de lo que compra hoy».