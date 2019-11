El presidente encargado designado por la Asamblea Nacional, Juan Guaidó, reconoció este martes no haber logrado la primordial exigencia de los venezolanos: «salir de la dictadura».

Así lo expresó a su llegada al Palacio Federal Legislativo:

«La estrategia es sustituir, producir una transición, es generar presión y construir mayoría, se puede hablar de las tácticas que es distinto. cómo mejorar la participación en la calle, por allí decía una encuesta que 72 % tiene razones (para protestar), eso en el 2014 era 14 % y lo recuerdo porque también estuve allí en ese proceso de convocatoria. Que por cierto, la petición es y será elecciones libres y sigue estando vigente hoy, entiendo la ansiedad y frustración por no haber logrado el objetivo que es haber superado esto, salir de la dictadura, que Miraflores esté al servicio de los ciudadanos. No confundamos, el objetivo es sustituir esto cómo sea, esa es la clave. No podemos dejar solo a los maestros, enfermeras, hace años eramos uno o dos, ahora somos millones», dijo Guaidó.

Sobre las convocatorias a protestar en la calle y la poca receptividad que han tenido Guaidó indicó que no todas se refieren a movilizaciones masivas en la calle, sino a varias estrategias.

«No todas las convocatorias son cientos de miles ni tampoco son dos o tres, hay asambleas de ciudadanos, plantones, trancones, marchas, eso no nos preocupa en absoluto. El venezolano está dispuesto a luchar por cambiar a VEnezuela, estamos seguros del acompañamiento y del deseo de cambio de los venezolanos», expresó.

Guaidó aprovechó el contacto con medios de comunicación para dar la bienvenida a delegaciones internacionales que se acercaron este martes a la Asamblea Nacional, «en señal de respaldo», aclaró.

«Tenemos varios representantes de parlamentarios del mundo en señal de respaldo al Parlamento que resiste hoy en Venezuela y se orienta a una solución. El venezolano no aguanta más el desastre, la pregunta es hasta cuando, por eso veíamos a ciudadanos en distintas esquinas, pronto será en avenidas, autopista, lo importante es continuar el mecanismo de protesta, la protesta en sí no es un objetivo, hoy 90 % del país necesita y quiere un cambio. Celebramos la vista de estas delegaciones a nuestro parlamento», concluyó.