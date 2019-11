La coordinadora de la Oficina de Derechos Humanos en la Ucab, sede Ciudad Guayana, Eumelis Moya, aseguró este martes que la emergencia humanitaria en el estado Bolívar es aún mucho más compleja que en resto del país, por las características biosicosociales que signan a esa entidad.



En conversación con el periodista Román Lozinski Moya hizo un resumen de lo que ocurre al sur del país, en materia de extracción ilegal de recursos minerales y las bandas delictivas que allí operan:

«La información que recibimos de habitantes de la comunidad es que en horas de la noche del 22 de noviembre, alrededor de 12 sujetos encapuchados y armados llegaron al lugar preguntando por integrantes de la banda de Cristóbal, que es quien hasta ahora supuestamente mantiene el control de la extracción de oro en la Mina del Caribe, adyacente a donde ocurrieron los hechos. Se identificaron como miembros de la banda El Ciego, que hasta ahora se había circunscrito operar en La Paragua, municipio Angostura del estado Bolívar. Todavía no se informa que alias Cristóbal haya muerto, pero sí miembros cercanos a la dirección de la banda, aseguran que Edinson Soto, su mano derecha, sí murió», explicó Eumelis Moya, haciendo referencia a la reciente masacre en Ikabarú.

Por este caso se ha confirmado la muerte de una persona que trabajaba como vigilante de 30 años y una persona herida de 25 años, ajenas a las bandas delictivas.

En nombre de la Oficina de DDHH de la Ucab en conjunto con otras organizaciones, Eumelis Moya criticó que el Estado mantenga la opacidad en torno a lo que ocurre, una situación recurrente en este tipo de acontecimientos.

«En Bolívar hay un tema que ocupa a las organizaciones que trabajamos en DDHH que es la opacidad en el manejo de cifras y remisión de cuentas institucionales. Bolívar tiene una situación coyuntural que es un secreto a voces donde el pronunciamiento queda en una aceptación de la ocurrencia de hechos, en la promesa de la realización de una averiguación para establecer responsables y culpables pero ahí muere el asunto. Las autoridades suelen publicar algunas informaciones informales, no hay comunicados que revistan de la oficialidad que se requiere, hay investigación, averiguaciones, pero no una posición donde se diga: se encontró, se resolvió o se asume alguna conducta, eso no ocurre».

Continuó: «Lo que pasa acá en Bolívar es un secreto a voces. Suele haber en Venezuela una crisis humanitaria compleja, yo lo hablaba ayer con un grupo de trabajo que se maneja desde el centro de DDHH asociado a la esclavitud moderna, en Bolívar la emergencia humanitaria es recompleja por las características biosicosociales que signe a este estado”.

“Te encuentras con una zona que por características demográficas y geográficas se convierte en un estado tránsito para el tema de migración y desplazamiento, un estado afectado por el impacto negativo de la explotación de recursos minerales, por el contexto de la extracción se ha desplazado nuestro sistema económico principal que eran las empresas básicas para darle paso a la extracción minera que ha hecho resurgir la leyenda del Dorado. Lejos de conseguir la promesa de riqueza encuentran muerte, desidia…la gente pensaría que en los municipios donde se explotan los recursos minerales están llenos de beneficios y no, poblaciones como Tumeremo, El Callao, tienen más de 4 años que no reciben agua por tubería, en dos años hay más de 12 masacres perpetradas, según cifras que manejamos en el Observatorio de Violencia en Bolívar, más de 200 personas asesinadas, eso frente a autoridades que parecen hacerse la vista gorda frente a este tipo de situaciones, unas autoridades que han cedido el control de la seguridad ciudadana en manos de grupos irregulares», recalcó la entrevistada.

Moya insistió en que los habitantes de la zona viven una constante zozobra ante la presencia de la guerrilla en el estado; otro tema que preocupa es la prostitución y los niños abandonados, elementos que conllevan a afirmar que la situación en Bolívar es mucho más compleja que en el resto del país.