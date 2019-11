El diputado a la AN William Dávila (AD-Mérida) aseveró este miércoles que es acertada la decisión del presidente encargado designado por la AN, Juan Guaidó, de destituir a Humberto Calderón Berti como embajador ante Colombia.

«Está dentro de sus competencias. En una democracia plena, la perspectiva debe ser con Colombia, tiene que abrirse la frontera y debe rescatarse el flujo comercial entre Colombia y Venezuela», dijo en entrevista con Primera Página de Globovisión.

Indicó que las decisiones de Guaidó son apoyadas por la mayoría de los diputados de la AN. «La mayoría absoluta que estamos en la AN apoyamos a Juan Guaidó».

Sobre la conformación de un nuevo CNE, destacó «debe haber presión para que se den elecciones con un nuevo CNE, el régimen de ninguna manera se siente aludido, está viviendo en una burbuja psicológica».

Respecto al primer encuentro de parlamentarios realizado este martes en la AN, el parlamentario condenó que estos representantes internacionales fueran agredidos por la bancada oficialista. «Vinieron senadores, diputados para un acuerdo interparlamentario. Nuestra aspiración fue haber hecho una sesión civilizada pero vieron como la representación del chavismo se fue a las manos».

«Eso demuestra debilidad y rabia por el debate. No hubo violación del reglamento. Esto no es un problema de derecha izquierda, esto es un problema de democracia. Los países de afuera están preocupados. Afuera la gente se preocupa y viene a darnos un respaldo, así como buscar una solución».

Condenó que representantes de la Mesa Nacional de diálogo pretendan hacer ver que fueron aceptados en España. «Ayer se tomaron una foto en el Parlamento Europeo, en una especie de tour, y dicen que fueron recibidos. Eso no es así. Esa mesa en la Casa Amarilla no es una mesa de diálogo. En España no han recibido ninguna mesita de diálogo, ellos no representan ningún diálogo».