El diputado a la AN José Gregorio Aparicio (Independientes por la Renovación y el Cambio-Monagas) expresó que el presunto desacato del Parlamento corresponde a un problema político y que con la incorporación de diputados del Psuv y del GPP a la AN, éstos están reconociendo la legitimidad del Poder Legislativo.



«Este desacato parte del gobierno a través de los diputados indígenas, sin embargo vemos que los diputados indígenas están incorporados desde enero, entonces el desacato lo matiene tanto el gobierno como la ANC, que no es legal para nosotros. Para nosotros es un problema politico y esto paulatinamente debería normalizarse ya que muchos diputados de la ANC están discutiendo leyes en beneficio del pueblo con nosotros», manifestó en entrevista con ND este martes.

«Ese desacato hay que verlo desde una perspectiva con sus pisos legales, para mí la incorporación de los diputados está reconociendo que esta Asamblea Nacional es legítima y así lo reconocenn muchos países del mundo».

Destacó que para las elecciones parlamentarias que deben realizarse en 2020 debe ser cambiada la directiva del Consejo Nacional Electoral. «Estoy totalmente de acuerdo en que se realicen las elecciones de la Asamblea Nacional y debe rescatarse la confianza en el voto a través del nombramiento de la nueva junta directiva del CNE en su plenaria, 5 miembros y sus 5 suplentes, para que tenga un piso legal y el pueblo vote felizmente».

Aparicio recordó que tras haberse conformado una nueva fracción parlamentaria y haber dejado atrás el partido Cambiemos, no está enterado de cómo avanza el Comité de Postulaciones para conformar el nuevo CNE. «Hoy se conformó oficialmente Independientes por la Renovación y el Cambio y hasta ahora no estamos informados sobre el Comité de Postulaciones y no sé cómo está avanzando».

«Debido a las diferencias políticas entre el partido Cambiemos y algunos diputados, por las que no hubo acuerdos políticos, no hemos podido asistir porque no nos corresponde ser miembros de ese comité».