La diputada a la AN Yosmary Fernández (Psuv-Zulia) indicó que el Ministerio Público está realizando las investigaciones pertinentes para saber lo que sucedió este viernes en Ikabaru, municipio Gran Sabana, donde asesinaron al menos a 8 personas.

«Hace unos días ocurrieron unos hechos violentos en Ikabaru, pueblo pemón del municipio Gran Sabana. Nosotros rechazamos estos hechos donde no solo perecieron hermanos indígenas sino que rechazamos cualquier acción irregular que atente contra la vida de los venezolanos, hemos elevado un mensaje de solidaridad a los familiares de las víctimas», dijo este martes durante el debate en rechazo a la masacre ocurrida en Ikabaru.

«Queremos informarle al pueblo pemón que el gobierno ha estado pendiente de esta situación e informarle que un equipo del Ministerio Público se encuentra haciendo las investigaciones pertinentes y que caiga quien tenga que caer».

Fernández hizo un llamado a la oposición a no hacer de estas muertes un hecho político y expresó «a los partidos políticos les hago el llamado de no tomar como bandera política una situación como esta, no debemos tomar aquí el fallecimiento de alguien y darnos golpes en el pecho y decir que somos los defensores de los derechos humanos, porque gracias a la revolución se logró la dignificación de los pueblos indígenas, desde 1999».

«El Estado actuará a partir de la Constitución y las leyes, queremos exigirle a los factores políticos a que hablemos de este tema con mucha delicadeza, no hagamos de esto una campaña política», reiteró.

A la vez que refirió a la muerte del concejal Edmundo «Pipo» Rada y aseguró «tomaron como bandera a Nicolás Maduro y el resultado final de las investigaciones demostró como fueron los hechos. Deben ser las autoridades quienes nos den los resultados, debemos permanecer al margen».