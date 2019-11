La periodista Carla Angola aseguró este viernes que el ex embajador/AN en Colombia, Humberto Calderón Berti, fue destituido por supuestamente pretender dirigir la transición fallida del 30A junto con Maikel Moreno y Vladimir Padrino López.Así lo dijo Angola en un hilo posteado en su cuenta de Twitter donde publicó fotos del documento el cual habría sido difundido originalmente por Miami Mundo y en el que figura el nombre del ex representante del parlamento:

“Hablan de supuesta conspiración al país y acuerdo con el régimen de Maduro por parte del embajador de Guaidó en Colombia, Humberto Calderón Berti y presentaron este documento como posible prueba”.

“Este supuesto documento donde Calderón sería designado como Pdte. y miembro de la Junta de Transición en conjunto con Maikel Moreno, presidente del Tribunal Supremo de Justicia del régimen de Nicolás Maduro, y Vladimir Padrino López, ministro de Defensa del narcorégimen”.

“En dicho documento se expresa que desde Sala Constitucional de TSJ (de Maduro) se haría “impostergable” que el Poder Ejecutivo sea dirigido por una Junta Nacional de Transición y Reconciliación Nacional. Esta sería la razón de su destitución como Embajador de Calderón Berti”.

En dicho documento se declara como disuelta la ANC y se designan “una junta de transición y reconciliación nacional integrada por el presidente del TSJ, Maikel Moreno, al Ministro de la Defensa Vladimir Padrino López y al ciudadano Humberto Calderón Berti”.

Durante su rueda de prensa, Calderón Berti rechazó que lo vinculen con Maikel Moreno y Padrino López. «No conozco a Padrino López ni a Maikel Moreno. No estuve en el Puente Altamira. Quienes participaron el 30 de abril no me los presentaron. Mandé a decir a Guaidó que revisara su entorno y actuara sin tutelaje».

