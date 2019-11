El exrepresentante de Venezuela ante Colombia, Humberto Calderón Berti, desmintió este viernes, en su primera declaración tras su remoción, que haya tenido relación con lo ocurrido en Cúcuta, donde miembros del equipo de Juan Guaidó malversaron fondos destinados para los militares desertores



«Empecé a recibir rumores personalmente y por las redes de que estaban ocurriendo cosas indebidas, había un mal manejo y debía prestar atención, hasta el momento en que las autoridades colombianas me dieron un documento que hablaba de licor, de prostitutas y tuve que confirmar la información y me la proporcionaron. Me la dio gente entendida en esto, colaboradores de la embajada, que vieron doble facturación, facturaciones ficticias, habían documentos que se habían entregado y que yo no había recibido», contó.

Y prosiguió: «Me correspondía hacer una auditoria, no soy policía, fiscal, juez para juzgar a nadie, mandé a hacer una auditoria y estaba en conocimiento particular Leopoldo López que se estaba haciendo. Luego apareció en la prensa un reporte de un medio (Panam Post) y se hizo una denuncia, ese día de la denuncia se estaba haciendo el informe y ese mismo día lo envíe a Guaidó, a Leopoldo López y a Julio Borges. No manipulé, no traté nunca de influir en la forma como se elaboró ese informe, diré responsablemente que no tuve nada que ver con eso, ese no es mi estilo, no es mi forma ni mi manera, cuando digo algo, lo digo a la cara, el hecho fue que ocurrió algo indebido, manejo impropio de los recursos y la prensa tiene que decir lo que está pasando, están en su derecho y su obligación».

No obstante, indicó que es triste que haya ocurrido este desfalco, y que pese a todo, «el hecho es que ocurrió y eso hay que sancionarlo».

«La lucha contra la corrupción no puede ser materia prima, substrato para hablar, debe se testimonio permanente del servidor público, es la obligación que uno tiene, que sea permanente, ¿y qué hice yo? Lo que tenía que hacer: presentar eso frente a los organismos competentes de Colombia, no tenía por qué condenar a nadie, frente a las evidencias se llevó ante la Fiscalía, están estudiando el caso, no ha sido mi responsabilidad que hayan tomado tanto tiempo».

Aseveró que la fiscalía colombiana «está tomando el tiempo que debe tomarse» en torno a la investigación y que lo único que aspira es que «estemos atentos a lo que pase, a lo que decida la fiscalía. Yo lo voy a aceptar, pero estaré atento a las manipulaciones».

Relación con Guaidó



Asimismo, el diplomático comentó que no ha tenido contacto con Guaidó «desde hace muchos meses», por lo que aseguró que la relación entre ambos ya no existe. Indicó además que no es «sumiso» ante nadie, porque su obligación con el país es decir lo que piensa.

«A mi me enseñaron a ser leal, a ser consecuente. Tengo 60 años trabajando y siempre he tenido frente a mis superiores respeto, transparencia, lealtad y honestidad. Cuando he encontrado algo malo, lo he dicho con la esperanza de que me escuchen. No soy indisciplinado pero tampoco sumiso, frente a nadie, por mucho poder que tenga, porque mi obligación con Venezuela es decir lo que pienso. Claro que me puedo equivocar, pero prefiero equivocarme de buena fe y no haciendo cosas indebidas», señaló Calderón Berti.

Afirmó que la dirigencia opositora liderada por Juan Guaidó está en deuda con el país y los exhortó a decir lo que ocurrió verdaderamente el día que se pretendía que entrara la ayuda humanitaria, lo que calificó de castástrofe pero no por culpa del presidente de la AN, sino de la «tiranía de Maduro».

Respeto a los aliados



Calderón Berti aprovechó el momento para conversar sobre otras disparidades con el gobierno de Guaidó, en las que destacó también el tema del diálogo.

«Yo tuve mi reserva porque el régimen se ha burlado de la buena fe de los venezolanos y dije que creía que a los representantes de gobierno de Guaidó los están engañando y eso molestó mucho. Yo creo que hay que hablar pero abiertamente, no hay que decir que estemos en la calle y por debajo entendiéndose con el régimen, lo que la gente aspira es transparencia de los hombres públicos y los diálogos fueron un fracaso como lo predije (…) Pero peor que eso fue haber tenido desconsideración con nuestros aliados, no es derecho que que los aliados se hayan enterado de esto por la prensa, a los aliados hay que tenerles respeto, la solidaridad que hemos recibido amerita transparencia, frente a todos y frente a Colombia más, no pudo haberse menospreciado a nuestro aliado fundamental en el inicio de esos diálogos y conozco el detrimento de nuestra seriedad, confiabilidad, del respeto que debemos a los aliados y la transparencia», indicó.

Ruta de Guaidó



En tanto, dijo que el cumplimiento la ruta planteada a inicios de año por Guaidó depende de los diputados, al recordar que fueron ellos quienes aprobaron el estatuto que rige la transición a la democracia y que ya es ley de la República.

«La transición es complicada, si se hace mal, no hay democracia en Venezuela más nunca, hay que reinstitucionalizar el país (…) Si el gobierno de transición es un reparto y una rebatiña partidista, eso será un fracaso. Si la transición se hace bien hecha, habrá democracia, sino, no habrá democracia, habrá pantomimas», advirtió.

Exaltó que va a ver cambio de gobierno, pero que la democracia no será tan importante como la transición, porque será ésta la que coloque los cimientos democráticos.

«No puede ser una rebatiña de los partidos políticos, un reparto entre ellos, debe estar integrada por los mejores hombres del país, lo más preparados, que los hay, hay mucha gente que está preparada y que por razones de edad no están participando», advirtió.