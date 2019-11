El exembajador/AN en Colombia, Huberto Calderón Berti, respondió a las acusaciones de Carla Angola quien aseguró que el excanciller quiso liderar la transición del 30 de abril.



«Querida Carla: No conozco al general Padrino ni al doctor Moreno. Jamás he hablado con ellos. Tampoco participé en la hazaña militar del Puente de Altamira. Pregúntale a los protagonistas de ese evento», indicó Calderón Berti en Twiter.

Por otro lado detalló que ha tenido una «franca y muy buena relación» con Julio Borges. «Mis relaciones personales y de trabajo han sido excelentes. Me consta que no fue consultado para enviarme la nota de remoción. Es mi amigo y ninguna maniobra alterará esa relación», expresó.

