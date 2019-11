El primer vicepresidente del Psuv, Diosdado Cabello, aseveró este jueves que las protestas en la región se pueden calmar pero no se apagarán.



«¿Ustedes creen que lo de Colombia se va a apagar? Ya ese pueblo agarró una inercia y eso no se va a acabar, se puede calmar, pero no apagar. En Bolivia el pueblo no se va a parar, allí va a tener que volver Evo para que así regrese la calma. En Chile tampoco se va a parar el pueblo, en ese país le disparan a los ojos de los manifestantes con perdigones», indicó Cabello a VTV.

Por otro lado, el número dos del chavismo acotó: «¿Por qué nos atacan desde Europa y EEUU? Porque decidimos nuestro destino al gobernar junto al pueblo… Aquí quien decide es el pueblo y estamos obligados a acatar las ordenes del pueblo. Nosotros tenemos una gran ventaja que tuvimos a Hugo Chávez y a Nicolás Maduro que nunca se arrodillaron ante el imperio norteamericano… Si ustedes nos vieran negociando a escondidas para que el pueblo se joda, ustedes tendrían mucha razón en dudar de la revolución».

Por último explicó que el Foro de Sao Paulo «se hizo para unirnos en una sola propuesta unitaria… Nos dijeron de todo, que gastamos 200 millones de dólares en ello. Eso fue lo que que se gastaron ellos en Cúcuta, se burlaron y después empezó a pegar una brisita bolivariana».