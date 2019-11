El primer vicepresidente del Psuv, Diosdado Cabello, aseveró este miércoles que hace tres semanas alertó sobre el despido de Humberto Calderón Berti como embajador/AN en Colombia, por investigar el “desfalco” de Cúcuta, aunque reiteró en que se descubrirá que los “ladrones” son Leopoldo López y Juan Guaidó.

“Ellos lo que hacían en la cuarta República era desapariciones forzadas, aquí no, aquí el que cometa delitos debe enfrentarse a la ley. Por eso, cuando en la derecha son detenidos, hablan de desapariciones forzadas, porque están acostumbrados a eso. Si no fuese por la mujer, aquí no habría revolución, por eso me declaro irrevocablemente feminista”, sostuvo Cabello en el programa Con el Mazo Dando por VTV.

El representante del oficialismo aseguró que “cada día quedan más aislados los que quieren la violencia, y nuestros parlamentarios lo demostraron en el Parlamento Europeo. Julio Borges no es un exiliado nada, es un prófugo, un asesino que mató a un niño. Dejen quito a quien está quieto, el día que nos toque afrontar una acción, nos tocará. Atacan a El Aissami porque él es absolutamente leal a nuestro presidente y a la revolución, y están inventando 50 mil cosas. Nunca encontrarán que Tareck El Aissami traiciona a la revolución”.

“Supuestamente venían 81 diputados del mundo al encuentro mundial con Juanito Alimaña (Juan Guaidó), al supuesto encuentro mundial y no vino casi nadie. Están tratando de intervenir a Venezuela desde hace muchísimo tiempo, pero no se preocupan por las muertes en Colombia, deben saber que acá los venezolanos resolvemos nuestros problemas entre nosotros”, acotó.

Finalmente, sobre el despido de Humberto Calderón Berti como embajador/AN en Colombia detalló que “mandaron a botar a Calderón Berti con falta de delicadeza y lo dije hace 3 semanas, que este señor, quien no es ningún santo, estaba cambiado, y la razón es que sigue investigando el desfalco de Cúcuta. Por eso botaron a Calderón Berti, pero se va a descubrir que los ladrones son Leopoldo López y Juanito Alimaña”.