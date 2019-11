El secretario general de la OEA, Luis Almagro descartó la posibilidad de que en Bolivia Evo Morales renunciara por un golpe de estado y aseveró que éste renunció tras haber quedado en evidencia el fraude electoral.

«Acá el golpe de Estado es el de Evo cuando pretende quedarse con una elección que no había ganado. A partir de ahí es cómo se resuelve el tema institucional. Es muy claro que ese paso que dio Evo Morales con un dolo sistemático para alterar el resultado electoral constituía un quiebre institucional en el país. Y que una vez que quedó en evidencia, no tenía otra opción que irse y no tenía otra opción que renunciar”, dijo.

“Me ha llamado la atención la dualidad de estándares de varios, porque cuando (el expresidente peruano Alberto) Fujimori se roba la elección, el golpe de Estado es de Fujimori. Nadie dijo: «el golpe de Estado es del que le dijo a Fujimori que tenía que renunciar e irse por querer robarse la elección», añadió.

