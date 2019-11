El alcalde de Puerto Carreño en Colombia, Marcos Pérez, dijo este martes sentirse engañado por la forma «irregular» en la que actuó Migración Colombia sobre la expulsión de los 59 venezolanos acusados de alterar el orden público en dicho país.



«Para nosotros es un gran problema social y de seguridad. Para nosotros esto no fue una deportación sino un engaño. Las deportaciones que hacemos en Puerto Carreño, con gente que no tiene un alto nivel de peligrosidad, pedimos que los deporten para San Fernando o Caracas, más al centro de Venezuela. Y ahora los que cogen en Bogotá nos los botan en un barrio más de Puerto Carreño. Entonces esto no es un sistema de deportación. Les pedimos al gobierno que los lleven a Caracas o al centro de Venezuela(…) Decir que los pasaron a Venezuela eso no es la solución porque Puerto Nuevo, Puerto Páez o Puerto Ayacucho para nosotros es como si fueran pueblos colombianos pues están a 15 minutos cruzando los ríos», declaró a La FM el alcalde.

El alcalde Pérez pidió al Gobierno colombiano llevar a los 59 venezolanos hacia otra zona del país, pues asegura que tienen una crisis con la migración venezolana.

«No nos contaron la estrategia de Migración y del Gobierno Nacional con la deportación de estos venezolanos. Hoy con sorpresa vemos que llega un avión Hércules con estos ciudadanos, dónde los únicos que conocían la estrategia eran las Fuerzas militares, la Policía y Migración. Y a escondidas de las autoridades civiles y de la comunidad, los sacan por un sitio indebido del aeropuerto mientras nos citan a un consejo de seguridad. Ellos hacen toda la operación engañando a las autoridades civiles y colocándonos en riesgo. Le pido al Gobierno que nos ayude a deportar estos más de 3 mil venezolanos que tengo en el municipio y que no me lleven más venezolanos al municipio», agregó el alcalde.

Pulse aquí para leer la nota completa en LAFM.com.co