Violan derechos laborales de profesores en el Zulia, denuncia dip. Bolivia Suárez

ND / 7 nov 2019.- La presidenta de la Sub Comisión de Educación de la AN, Bolivia Suárez, denunció la violación de los derechos laborales del profesorado en el estado Zulia, quienes han sido obligados “a cumplir horario, sin dar clases”, luego de que estos decidieran cambiar sus horas de la tarde a la mañana debido a los cosntantes cortes eléctricos que sufre la entidad.

“Los profesores tomaron esta decisión buscando una solución al problema, porque todos los días tenían que suspender las clases en la tarde, puesto que no tenían luz y tampoco agua, tenían que soportar altas temperaturas. Esta decisión provocó malestar por parte de la directora del plantel educativo y los jefes de la zona educativa del municipio San Francisco de la Parroquia Ochoa y decidieron prohibirles la entrada a los profesores y los obligan a cumplir horario en otra institución educativa, sin dar clases; violando sus derechos al trabajo, a educar y también sus derechos humanos y de los alumnos”, explicó la diputada en una nota de prensa.

Asimismo destacó que un grupo de profesores de la Unidad Educativa Ana Rodríguez de Pérez del municipio San Francisco, integrado por Noris Queipo, Rosyenny Ramírez y Edelmira Ortega, entre otros, entregaron al presidente encargado designado por la AN, Juan Guaidó, un documento denunciando que la zona educativa les prohibió la entrada a la institución donde laboran, afectada también por un fuerte racionamiento de agua.

Agregó que Guaidó les dio su apoyo y solidaridad a los docentes, quienes se van acoger a la ley de Garantías Laborables aprobada en plenaria de la AN, que garantiza la protección de los derechos civiles, políticos y laborales de los trabajadores del sector público.

“Es incomprensible que estos profesores sean castigados, sean sometidos a cumplir horario por tratar de resolver las malas condiciones de su sitio de trabajo. Tienen tres meses en esta situación y nadie les da respuestas. Mientras, los padres se niegan a enviar a sus hijos al colegio en virtud de que no existen las condiciones mínimas para recibir clases”, concluyó Suárez.

