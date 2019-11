Venezolanos son la segunda población más desplazada del mundo tras la siria, advierte Smolansky

ND / 7 nov 2019.- El comisionado para los refugiados venezolanos designado por la AN ante la OEA, David Smolansky, aseguró este jueves que los venezolanos son la población más desplazada del mundo si no se incluye las migraciones causadas por una guerra convencional, ni una catástrofe natural.

Asimismo, afirmó que “aún cuando contamos a aquellos que han salido por catástrofes naturales o guerras convencionales los venezolanos somos la segunda población más desplazada solamente superada por Siria”.

Estas declaraciones fueron ofrecidas por Smolansky al programa V360º de VOA donde instó a los países del hemisferio a abordar juntos esta sitaución que se ha convertido, a su juicio, en un problema para toda la región.

