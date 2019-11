Vecinos del centro de Caracas temen perder viviendas por el censo

Jhoan Meléndez / 1 nov 2019.- Vecinos del centro de Caracas desconfían del censo habitacional que lleva a cabo el Estado, pues afirman que antes se realizaban con información y ahora no.



“Los censos casi siempre eran los fines de semanas. Empezaban los fines y cuando no terminaban lo hacían los días alternos que ellos podían pero uno tenía conocimiento cuando venían, ahora no… Siempre se han realizado un censo de vivienda pero con información, no es que van a venir dos personas que no sé quiénes son. No tengo por qué darle cabida a personas que no conozco. Esto es propiedad privada”, dijo una vecina a los medios.

En ese sentido expresó que la desconfianza que tienen es que “puedan tomar nuestras viviendas porque ha sucedido… Nos ha tocado asistir a personas que con solo pagando alquiler, se han quedado porque están amparados en la ley. Así no puede ser”.

Por su parte un funcionaria enviada por el Instituto Nacional de Estadísticas para dicho censo, dijo: “Esto es un censo nacional que se hace cada 10 años, no entiendo por qué se ponen así… Si quieren buscar información concreta, vayan al instituto geográfico Simón Bolívar”.

