Necesitamos que la UE esté alineada con el Grupo de Lima y la OEA: Embajadora/AN en Francia

ND / 1 nov 2019 – La embajadora/AN de Venezuela en Francia, Isadora Zubillaga, aseveró este viernes que le gustaría que la Unión Europea actuará más rápido en torno a más sanciones y medidas contra el “régimen” de Nicolás Maduro.

“Esto no surge de la noche a la mañana, esto es un trabajo que lleva muchísimo tiempo, ya hemos visitado el Senado de Francia en muchas oportunidades, han venido Julio Borges, Freddy Guevara, Carlos Vecchio, y ahora Lorent Saleh junto a Rosmit Mantilla, trajimos un menaje que sensibilizó y aterrorizó a los senadores y a la mayoría el Senado, que decidieron aprobar una resolución donde hubo unos resultados contundentes en esa votación, porque es imposible negar la crisis humanitaria creada por el régimen de Nicolás Maduro”, sostuvo Zubillaga al programa Código 58 de TVVenezuela Noticias.

La representante/AN de Venezuela en Francia agregó que “el evento en Bruselas, en el corazón de la Unión Europea fue muy importante, y todos estaban enfocados en la crisis humanitaria en Venezuela, y todos estaban muy claros que la crisis es por una persona que es Nicolás Maduro, y hasta que no salga del poder no parará la crisis. La UE sigue con su propósito de ejercer presión, sin embargo nosotros pedimos más, que haya más presión para que haya una solución política en Venezuela. La UE nos está intentando acompañar a los demócratas de Venezuela. Necesitamos que la UE esté alineada con el Grupo de Lima y la OEA. Ningún europeo puede estar ajeno a la crisis en Venezuela. Nadie tiene ninguna duda de lo que está pasando en Venezuela, muchos europeos tienen nuestra nacionalidad”.

En torno a las sanciones y demás medidas reiteró que “lo simbólico si es importante, las sanciones son importantes, porque allanan el camino para que existan demandas en lo penal y consecuencias rigurosas como que se les quite la visa a ciudadanos que han hecho corrupción, o se congelen cuentas que no sean comprobadas de donde vienen. Se están haciendo todas las acciones y presiones para que se produzcan las sanciones en contra el régimen. Inglaterra y los otros países están muy claros de lo que sucede en Venezuela. El espíritu de la UE es más lento de lo que nosotros quisiéramos. Esto no es un tema de ideologías, y creo que han entendido lo que ocurre en Venezuela, que no es un tema de derechas o izquierdas, sino de crisis alarmante que afecta no sólo a Venezuela sino al resto de la región”.

“Muchas veces nos frustramos por la falta de agilidad, pero en Europa siempre hay luchas por derechos humanos, nosotros en Europa tenemos un aliado muy importante. No estoy diciendo que estoy de acuerdo con los tiempos de respuesta, nos gustaría que fueran más rápido las sanciones a más personas, porque son muchos los que ha violado DDHH y sólo han sancionado a un poco más de 20 violadores de DDHH”, acotó.

Finalmente, se pronunció sobre Josep Borrell (designado alto representante de Política Exterior de la UE) quien “como estará en el cargo más alto de la UE tomado por un español, quienes casi siempre toman la situación de Venezuela más cercana a ellos. La gestión de Mogherini estaba muy pendiente del tema Venezuela, así que el foco ya en Venezuela existe y seguirá existiendo ahora con esta nueva gestión. Borrell ha dicho que va a llevar a Venezuela de una manera muy importante, ya que en su país hay más de 300 mil venezolanos, espero que cuando llegue a Bruselas piense bien las cosas, necesitamos que entienda que la situación en Venezuela es insostenible, él estuvo en Cúcuta y sabe en persona la crisis del país. Ellos han hablado que debe haber elecciones libres y justas, pero para llegar a ahí, debe haber un cese de la usurpación, y luego con un gobierno de transición que nos permita llegar a esas elecciones”.

Etiquetas: Isadora Zubillaga | sanciones | UE | Venezuela