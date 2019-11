Trump pide investigar al “somnoliento” Biden y a su hijo por lazos con Ucrania

Washington, 7 nov (EFE).- El presidente estadounidense, Donald Trump, reclamó este jueves que el exvicepresidente y aspirante demócrata Joseph Biden testifique en el Congreso sobre sus lazos con Ucrania en el marco de la investigación abierta para un posible juicio político contra el mandatario.

“Él (Hunter Biden) y el somnoliento Joe deben testificar”, señaló Trump en Twitter, insistiendo en una idea que ya plantearon algunos de sus aliados en el Senado, como los republicanos Lindsey Graham y Rand Paul.

Varios comités de la Cámara de Representantes, de mayoría progresista, desarrollan desde septiembre una investigación con vistas a abrir un juicio político a Trump por haber presionado a su homólogo ucraniano, Volodímir Zelenski, durante una llamada telefónica en julio en la que le pidió que investigara a su rival político, Biden, y a su hijo Hunter por presunta corrupción en Ucrania.

Una nueva fase de la investigación se abrirá la próxima semana con audiencias públicas, en vez de a puerta cerrada, como ha sido hasta ahora, por lo que Trump espera que los Biden acudan al Congreso para que den su versión de los hechos.

Esta posibilidad se antoja complicada, ya que los demócratas tienen la mayoría en la Cámara Baja y deberían dar el visto bueno a esa petición para que se hiciera efectiva, algo poco probable.

Los conservadores, que tienen hasta este sábado para presentar una lista de personas que consideran que deben testificar ante el Congreso, también plantearon hoy que el informante anónimo que desveló las presiones de Trump a Ucrania debería hacerlo públicamente durante la investigación del juicio político.

“No se puede iniciar una investigación de juicio político y no tenerse nunca en cuenta sus acciones (del informante) y su papel en la orquestación. El informante necesita testificar”, dijo hoy a los periodistas el legislador republicano Jim Jordan, que forma parte del Comité de Supervisión de la Cámara Baja.

Desde que se hizo público el contenido de la llamada entre Trump y Zelenski, el Partido Republicano ha cuestionado las motivaciones políticas del informante, ya que hay informaciones que apuntan a que es un militante demócrata y que supuestamente trabajó cerca de Biden.

“El Comité de Supervisión probablemente trata con más informantes que cualquier comité en el Congreso y siempre se buscan dos cosas cuando uno se presenta: ¿Tiene conocimiento de primera mano y cuál es su sesgo y/o motivo?”, explicó Jordan.

En este caso, el legislador aseguró que el informante “tiene problemas en ambas áreas”, ya que “no tenía conocimiento de primera mano y el inspector general dijo que tenía un prejuicio contra el presidente”.

Mientras Trump y varios republicanos hacían sus peticiones sobre quién debería testificar públicamente a partir de la próxima semana, estaba previsto que la jornada en el Congreso tuviera un protagonista muy esperado: el ex asesor de seguridad nacional de la Casa Blanca, John Bolton.

Sin embargo, Bolton optó por no presentarse en el Legislativo.

“Lamentamos la decisión del señor Bolton de no aparecer voluntariamente, pero no tenemos ningún interés en permitir que la Administración juegue con nosotros en los tribunales durante meses”, apuntó un funcionario del Comité de Inteligencia de la Cámara Baja al diario The Washington Post.

Quién sí acudió a su cita con ese comité fue Jennifer Williams, asistente del vicepresidente estadounidense, Mike Pence, que testificó a puerta cerrada.

Williams estuvo presente en la llamada telefónica del pasado 25 de julio entre Trump y Zelenski y, según los medios, estaba “preocupada” por su contenido.

Este nuevo episodio en la saga de la investigación por juicio político llegó después de que el hijo mayor del presidente, Donald Trump Jr., identificó este miércoles en Twitter al supuesto informante.

Trump Jr. citó un artículo del diario conservador Breitbart News que señala que el denunciante trabajó en el Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca bajo la Presidencia de Barack Obama (2009-2017) y que ahora es empleado de la Agencia Central de Inteligencia (CIA).

