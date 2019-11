De 1500 camas solo hay disponible 70 en UCI de los principales hospitales del país: FMV

ND / 5 nov 2019 – El presidente de la Federación Médica de Venezuela, Douglas León Natera afirmó este martes que debido a la dolarización del país, los médicos deben percibir un salario entre 20 millones y 45 millones de bolívares.

“En Venezuela hay más enfermedades que otros países por la desnutrición, la hambruna, además de lo que sucede en los hospitales donde en un solo ascensor van implementos limpios y sucios, pacientes enfermos y sanos, todo en una sola vía. En las unidades de terapia intensiva de los 24 hospitales principales de los estados, hasta ahora, no llegamos a 70 camas en todo el país, una unidad que es para salvar vidas en lugar de tener 1500 camas, sólo tenemos 70. Vemos como hospitales tipo 4 de Caracas donde no hay ni una sola cama. Hospitales de maternos infantiles en el área del Zulia por ejemplo, están cerrados todos”, detalló León Natera en una rueda de prensa difundida por NTN24.

El doctor agregó que “el sábado pasado en la asamblea plenaria final de la asociación médica mundial, cuando le referíamos esta situación del holocausto de la salud en Venezuela ocasionado por el gobierno, no dejaron de asombrarse, y demostraron su angustia de lo que pasa en Venezuela. Quien tiene la huelga en contra de la salud de Venezuela es el gobierno, que tiene a los hospitales parados, y los equipos de salud adentro de los hospitales tratando de hacer algo sin nada, sin medicamentos, sin insumos solo con las ganas de trabajar, y el gobierno empujando a los médicos, a los profesionales y a todo el conglomerado a que se vayan”.

Asimismo exigió y alertó que “le exigimos al gobierno que haga un plan inmediato para surtir gasolina a los hospitales, para las plantas eléctricas de emergencia, para que los equipos de salud puedan surtir sus vehículos, también vemos los pabellones de hospitales que no funcionan. El hospital Domingo Luciani no tiene ningún pabellón activo y lo pueden verificar. Debe haber una cruzada nacional por la vida y salud de todos los venezolanos. A todos nos afecta la situación de los hospitales bien sea trabajadores o no, y corren el riesgo en más del 90% en salir de hospitales muertos, porque no hay insumos, y la gente busca sus medicamentos y todo afuera en el bachaqueo para salvarse. Ambulatorios que construyó el gobierno y consiguieron construidos están en bancarrota”.

“Necesitamos ayuda humanitaria de verdad, no politiquería, la comunidad internacional está muy pendiente de la crisis humanitaria en Venezuela. A los profesionales los han encaminado hacia la dolarización, por eso los médicos deberían percibir un salario entre 20 millones y 45 millones de bolívares, según el escalafón que hay, todo eso llevado al dólar. El mismo gobierno ya acepta transacciones en dólares ya en gaceta oficial. 10 o 15 dólares que ganamos ahora no alcanza para nada”, finalizó.

