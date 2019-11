Si la AN no se apega a la Constitución CNE será electo por el TSJ, advierte diputada del Psuv

ND / 6 nov 2019 – La diputada del Psuv, Nosliw Rodríguez, expresó este miércoles que para la renovación del CNE deben participar todos los sectores de la sociedad, y reiteró que buscan que la AN “regrese” al camino de la legalidad.

“Debemos aclararle al pueblo que la bancada de la patria volvió a la Asamblea Nacional, para destrancar el juego, entre nosotros y el denominado G4, para buscar soluciones al país, que es lo que el país quiere. Estamos insistiendo en la salida del desacato de la AN, que esta pueda entrar en el marco legal de la Constitución. La salida del desacato es sencilla, al pedir la desincorporación de esos diputados que deben salir y fueron juramentados”, afirmó Rodríguez al programa de Áryeli Vera para Unión Radio.

La parlamentaria del Psuv agregó que “estamos claros que debemos renovar ese CNE, y deben participar todos los sectores de la sociedad. En esa mesa de diálogo debe haber mesas técnicas donde deben estar diversos sectores sociales para llegar a acuerdos. Si bien es cierto que la AN debe elegir a los nuevos miembros del CNE, sin embargo, en la Constitución dice en el artículo 336, numeral 7, que se puede declarar la inconstitucionalidad de las omisiones del poder legislativo, municipal, estadal o nacional, cuando haya dejado de dictar las normas o medidas indispensables para garantizar el cumplimiento de la Constitución, y cito este artículo porque si la AN siguiera empeñada en seguir fuera del marco legal, fuera de nuestra Constitución, sería imposible que la AN, pudiera designar un nuevo CNE”.

“También hay un proceso constituyente por medio de una ANC que fue electa por más de 8 millones de venezolanos. Queremos encaminar a la AN a la legalidad, y sería extraordinario acordar un CNE en la AN, pero si no hay disposición de la AN, correspondería al TSJ elegir ese nuevo CNE, aunque nosotros vamos a seguir insistiendo con las conversaciones con el llamado G4, porque el camino es el diálogo, es la primera línea de nuestro presidente Nicolás Maduro, y eso está establecido en la Constitución, no lo digo yo solamente, una Constitución aprobada por el pueblo”, finalizó.

