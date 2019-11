Ramos Allup a oficialistas: Deben temerle no a una transición sino a un reventón social

Oleg Kostko / 5 nov 2019.- El diputado y líder de Acción Democrática, Henry Ramos Allup, emplazó este martes a los dirigentes oficialistas que asistieron a la AN a que dejen de “tenerle miedo” a una transición y que a lo que si deben temerle es a seguir en el poder de facto por considerar que a la larga habrá un estallido social.

“Lo que la gente quiere es resolver esto en paz, porque sabemos lo que es un régimen transicional, porque los estudiamos a fondo, sabemos que supone concesiones recíprocas para que no hayan guerras civiles y propongo sr presidente (dirigiéndose a Guaidó) que demos un debate sobre regímenes de transición, eso sí, doctrinariamente vayan a prepararse, no venga a rebuznar, prepárense, estudien, lean y expongan argumentos sobre que es un régimen transicional”, dijo Allup en su intervención de la sesión ordinaria de la AN.

“No le teman a la transición ténganle miedo a permanecer de facto en el poder sin el respaldo popular porque eso puede producir un reventón del que será victima Venezuela no la clase política ni el gobierno de facto sino Venezuela entera va a ser víctima del reventón y eso lo tenemos que evitar”, agregó.

“Ahora ¿están asustados? ustedes no pueden borrar la plasta que han puesto ¿cómo la borran? el colapso de la economía, los servicios públicos, la destrucción de los servicios públicos, la hiperinflación, la pulverización de la moneda, nuestra pésima posición y mala reputación internacional, no me vengan a decir que son 20 años donde lo tuvieron todo y no tuvieron contrapesos importantes”, añadió.

“Hay que echarle bola para robarse y pulverizar 998 mil millones de dólares en 20 años, más la totalidad de la renta interna, los impuestos y el IVA que pagaron los venezolanos y le han echado tanta bola que lo que no robaron lo despilfarraron, ese es el país que le dejan no a la oposición sino a sus hijos y a los hijos de ellos y de todos los venezolanos ese es el país que debemos salvar por encima del miedo del que usurpa el cargo y el culillo de sus ministros, así que piensen un poquito en Venezuela”.

Críticas contra la ANC

Además, el dirigente de la tolda blanca rechazó la instalación de la ANC y la catalogó como ilegal. “Cuando Chávez ordenó que hicieran esa Constitución a su medida cumplió con los extremos, convoco un referéndum que en aquel entonces no era constitucional para que el pueblo dijera si quería o no ese proceso y sometió a una elección la escogencia de los constituyentes, cierto que con un sistema distorsionado saco con el 40% de los votos obtuvo el 95% de los diputados pero hizo la consulta”.

Calificó la misma como la “Asamblea del Psuv”. “Nada que ver con esto que convocó Nicolás Maduro que funciona en el hemiciclo de al lado y que no es una Constituyente es una asamblea del Psuv sin someterla a referéndum, ni la consulta a ver si la gente quería referéndum ni la elección de los constituyentes”.

A su juicio: “El problema comenzó colegas del gobierno cuando luego de 18 años de haber controlado ustedes esta Asamblea desde 1999, el régimen, primero Chávez y después Maduro la controló absolutamente hasta que se llevaron la sorpresa y no era sorpresa porque esta cantada salvo en la obcecación de ustedes mismos”.

“Cuando vieron el resultado de las elecciones del 5 de diciembre empezaron las invocaciones al comandante eterno, las 11.000 vírgenes las ánimas del purgatorio, hipersecreciones glandulares aflojamiento de esfínteres y no se acostumbraron a aceptar que la voluntad de esas elecciones determinaron 112 diputados para la oposición y el resto para el oficialismo”, apuntó.

