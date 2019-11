Presidenta de Fapuv: Reprogramamos protesta por policías, GNB y colectivos

Oleg Kostko / 6 nov 2019.- La presidenta de Fapuv, Lourdes Ramírez, informó de la reprogramación de una protesta pautada para hoy en la plaza Morelos luego de que la misma fuera ocupada por policías, militares, colectivos motorizados y adeptos al oficialismo de algunos consejos comunales.

“Convocamos a esta concentración en la Plaza Morelos y desde anoche recibimos mensajes de algunos colectivos y consejos comunales invitando a concentrarse en la Plaza Morelos de las 8 am para defender el régimen de Maduro y los profesores universitarios y los acompañantes del magisterio, del sector salud nos vimos en la necesidad de diferirla no a suspenderla porque ya no queremos exponer a los trabajadores y menos al sector estudiantil que ha sido tan golpeando que han puesto los muertos porque muchos fueron asesinados por este régimen represor ya que en Plaza Morelos hay grupos de policías GNB, colectivos, motos y los grupos de los consejos comunales y estaban allí para agredirnos”, denunció Ramírez a TVVenezuela.

“Mantendremos nuestra programación pautada para el jueves, viernes, sábado, domingo y el lunes nos reuniremos para fijar una nueva fecha de esta lucha “, mencionó posteriormente.

Dijo previamente que el chavismo quiere violar la autonomía universitaria a través del TSJ. “Hoy pretenden a través de una ilegitima sentencia del TSJ arrebatarnos la autonomía universitaria para establecer lo que ellos llaman su revolución del siglo 21 que no es otra cosa que imponer su pensamiento único en la educación venezolana como lo hicieron en la educación media y diversificada”.

Además tildo al tribunal venezolano como ilegítimo. “No pueden acusarnos de desacato porque lo que estamos haciendo es una resistencia cívica ciudadana, no acatamos direcciones de un TSJ ilegitimo totalmente donde la mayoría de los magistrados fueron nombrados de forma express para seguir violentando los derechos y afianzar esta tiranía y no permitiremos que nos quiten las universidades, al señor Nicolás Maduro le digo que Lo mejor que puede hacer Maduro es renunciar e irse de este país”.

“Todas las universidades del país deben ser autónomas. Solo a las universidades les compete decidir los cambios de los reglamentos electores. En febrero daremos una respuesta contundente al pueblo venezolano”, añadió.

