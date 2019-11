Presidenta de Sidor: Estoy en el cargo por convicción, no porque me den carro o casa (video)

Oleg Kostko / foto: Primicia / video: @AndresVelazqz / 2 nov 2019.- La presidenta de Sidor, Yajaira Rangel, aseguró en una reunión con trabajadores de la empresa que se encuentra en el cargo no por oportunidad ni porque le den un carro y una casa sino porque cree en el “legado de Chávez” a raíz de un reclamo de uno de los trabajadores.

Así lo habría dicho Rangel según un video publicado por el dirigente de la Causa R, Andrés Velázquez en Twitter en el que aseguró que expulso a un empleado de la reunión tras éste haberle hecho un reclamo:

“Oigan esto. Presidenta de Sidor ordena sacar a trabajador de asamblea por reclamo legítimo. Y afirma que ella está en ese cargo por “revolucionaria” y creer en el “legado de Chávez”, no por méritos profesionales ni por compromiso con la empresa y sus trabajadores. Que gentuza”, dijo Velázquez.

En el tuit Velázquez adjuntó un video del momento en el que habrían sacado al trabajador:

“Ah bueno, si ustedes son de oposición y disfrazaron esta reunión yo soy revolucionaria este es un sistema revolucionario y esta empresa es del estado venezolano, así que si usted quiere atacar al Gobierno sálgase de aquí”

“Se sale, se sale si quiere atacar al Gobierno, aquí respetamos al presidente Nicolás Maduro Moros y a mí nadie me puso aquí por oportunidad, yo estoy por convicción yo no soy una oportunista. Yo defiendo al presidente Maduro no porque me dé carro o una casa es porque yo creo en el legado de Chávez”

