Posible nuevo canciller argentino: No vamos a modificar nuestra visión sobre Venezuela por la deuda

ND / 4 nov 2019.- Quien se perfila a ser el canciller de Alberto Fernández en Argentina, Felipe Solá, dijo este lunes que no se cambiará la postura del nuevo gobierno sobre Venezuela por el tema de la renegociación de la deuda con el FMI.

En diálogo con El Destape Radio, el dirigente peronista que acompaña a Alberto Fernández a una gira por México destacó: “Nosotros no vamos a modificar nuestra visión sobre temas que tenemos definidos, y Venezuela es uno de ellos, por el tema de la deuda”. “No se puede estar en una actitud que no camina, que no produce resultados; los bloqueos a Venezuela demostraron que son ineficaces, solo tienen por objetivo sacar a Maduro”, profundizó el hoy diputado nacional del Frente de Todos.

Luego, puntualizó cuál es la posición del flamante gobierno argentino en relación al país bolivariano: “Tenemos que llegar a elecciones de manera concertada y con control, pero sin proscribir a nadie”. Asimismo, Solá subrayó: “No queremos importar líos a Argentina, ya tenemos nuestros propios líos y tiene que salir de ellos”.

Etiquetas: Argentina | deuda | Venezuela