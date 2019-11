“Por ningún motivo” se anulará reelección de Evo Morales, afirma el TSE de Bolivia

ND / 1 nov 2019 – El portavoz del Tribunal Supremo Electoral de Bolivia, Idelfonso Mamani, sostuvo este viernes que una elección en la nación no reconoce nulidad porque eso está en la ley, y confía en que la auditoría de la OEA confirmará que no hay fraude.

“Por garantía legal y jurídica de cualquier Estado, una elección no reconoce nulidad y eso está en ley. Nos dice que por ningún motivo se podría anular una elección”, detalló Mamani a los medio de comunicación, en declaraciones difundidas por la Agencia Fides.

En torno a las denuncias de fraude agregó que “el ingeniero Villegas hace comentarios infundados y la institución no da crédito a eso. Son comentarios de un ciudadano que tiene imaginación de fraude y la auditoría confirmará nuestro buen actuar”.

Por su parte, la vocal del TSE, Lucy Cruz, respondió ante las declaraciones del gerente de la empresa Neotec, Marcel Guzmán de Rojas que “los vocales no damos instrucciones, no instruimos eso. La auditoría (de la OEA) podrá confirmar (las denuncias de fraude) a través de la auditoría al TREP y cómputo oficial. Nosotros, como Tribunal, estamos dispuestos, no tenemos nada que ocultar”.

La auditoría con la OEA en Bolivia es vinculante, por lo que no incide directamente en la decisión de anular las elecciones presidenciales en las que se impuso Evo Morales.

