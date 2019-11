Pacientes del Luis Razetti protestan frente al MinSalud para denunciar críticas condiciones

Jesús A. Herrera S. / 5 nov 2019.- Pacientes oncológicos del hospital Luis Razetti de Cotiza protestan este martes a las afueras del Ministerio de Salud para exigir mejores condiciones en el recinto, así como atención, al asegurar que no se han podido tratar por falta de dinero y el mal estado de la institución.

Una paciente consultada por TVVenezuela dijo que “hay muchos pacientes que tienen seis meses esperando por sus medicamentos para ponerse sus quimios y no han podido, la enfermedad ha avanzado porque no tienen los recursos para comprarla en la calle” porque casi todos los venden en dólares y son medicamentos muy costosos.

Asimismo, denunció que “ahorita están cerradas casi todas las consultas y los médicos no se dan a basto. Les hago un llamado a las autoridades competentes para que le tiendan la mano al hospital y a los pacientes”.

“Les hago un llamado, tiéndanle la mano a hospital y a los pacientes, porque uno no tienen los recursos necesarios y el hospital prácticamente está en el suelo, ningún servicio tiene consulta, queremos que arreglen el hospital, lo surtan de medicamentos”, reclamó.

Igualmente, Maribel Velásquez, una paciente que venció al cáncer, criticó que en el hospital no llega la pastilla que debe tomar para no recaer en la enfermedad y que la última vez que las ingirió fue el mes pasado “porque mis hijos hicieron una recolecta y la compraron”.

“Ya le gané al cáncer, pero quedamos tomando unas pastillas, y el hospital tiene siete meses que no llega y eso nos lleva a tener una recaída. El mes pasado la tomé, pero el deber ser es todo el tiempo. 455 mil bolívares costó y yo gano un sueldo mínimo. Manden los medicamentos, sobre todo para los pacientes que ya le ganamos la batalla”, señaló.

Lea más: Edgar Zambrano: Es notoria la manifestación del Psuv en la designación de un nuevo CNE

vaya al foro

Etiquetas: Luis Razetti | Minsalud | pacientes | protesta | Venezuela