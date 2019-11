Pacientes del JM de los Ríos piden que se reactive servicios de trasplantes

ND / 6 nov 2019 – El doctor del Hospital JM de los Ríos, Jesús Soto, aseveró este miércoles que el gobierno ha invertido millones en remodelaciones al hospital de niños y al pasar una semana ya hay filtraciones, botes de aguas negras y paredes caídas, entre otras cosas, y pidió que haya más derecho e inversión a la salud en el país.

“Todo está deteriorado, cada día es mayor el deterioro, se han invertido millones en el Hospital de Niños, la emergencia yo no sé las veces que la han remodelado, y la terapia intensiva también, y la torre central también fue remodelada, pero la calidad del trabajo de remodelación es malo porque vemos que apenas terminan y a la semana ya hay botes de aguas negras, hay filtraciones en paredes, techos caídos, ascensores no funcionan, tenemos un personal que cada día es menor, nuestros estudiantes de medicina cuando llegan al hospital quieren es terminar la carrera para irse del país, buscando nuevos horizontes, buscando la oportunidad de crecer profesionalmente: Nosotros no tenemos casi exámenes, no hay personal, no hay reactivos, no hay derecho a la salud”, detalló Soto en una rueda de prensa difundida por NTN24.

Por su parte, Sonia Sifontes, presidenta de la Sociedad de Médicos, agregó que “el JM de los Ríos, es el hospital ícono de la pediatría en Venezuela, y si está en estas condiciones, no quiero ni imaginar cómo están los otros hospitales fuera de la ciudad. El volumen de pacientes ha ido disminuyendo, pero no porque los niños se enfermen menos, sino porque no hay como darles y brindarles atención. La capacidad de atender del hospital es de 420 pacientes, sin embargo, actualmente solo se ofrece atención a lo sumo 90 niños, porque no hay los insumos suficientes, no hay la parte de la alimentación que es tan importante, y la parte de las medicinas”.

Mientras que Luisana De Hecerra, quien tiene una hija con cáncer y se encuentra en el hospital de niños, denunció que “yo siento que a mi hija si pasa un año más le va a explotar el corazón o el hígado es lo que entiendo yo, por la cantidad de hierro que tiene. Es bastante delicado, porque ella es una niña de 5 años, tiene una desnutrición post clínica, tiene un CIP, son muchas cosas lo que mi hija tiene, que a pesar de que no tiene diagnóstico, estas son cosas que se le pueden complicar, ella necesita estudios profundos porque aquí en Venezuela no los hay, y seguimos en espera porque no hay todos los estudios especiales”.

