Ministro de Defensa (e) de Colombia: Es difícil saber si niños reclutados son víctimas o guerrilleros

Anaisa Rodríguez / 7 nov 2019.- El general Luis Fernando Navarro, ministro de Defensa Encargado, designado por el presidente Iván Duque, en reemplazo de Guillermo Botero, indicó este jueves que ha sido tradición de los grupos armados y del narcotráfico, reclutar menores y aseguró que es difícil determinar si un niño en un grupo armado es víctima o guerrillero.

“En el 2017, alias Gentil Duarte, hace una reunión y hablan de fortalecimiento para la reorganización armada y se ponen una serie de metas, se proponen llegar a 6 mil integrantes de la estructura. Uno se pregunta: ¿de dónde iban a lograr esa meta? Lo primero es apoyarse en economías ilícitas, el narcotráfico, minería ilegal, para tener recursos y comprar armamento en el mercado negro y un reclutamiento de menores”, dijo en entrevista a Blu Radio Colombia.

“En Colombia ha sido tradicional que estos grupos armados recluten menores. Hace más o menos dos años se neutralizó a un bandido que encabezaba el proyecto, este año cayo cadete que era otro y quedo alias Gildardo Cucho, que se convierte en un objetivo para la inteligencia militar y lo ubicamos a finales del mes de agosto y se hace una valoración desde el derecho internacional humanitario y se procedió a desarrollar esta operación”, agregó.

Insistió Navarro que el bombardeo contra ‘Gildardo El Cucho’ el pasado 29 de agosto en Caquetá, en el que murieron al menos ocho niños, según reveló este martes el senador Roy Barreras, “no fue una operación contra menores de edad”.

“Tenemos plena certeza de que se trató de una operación legítima, legal y en el marco del Derecho Internacional Humanitario, acatando todos los principios y pormenores. Es deber de las Fuerzas Militares continuar defendiendo a los colombianos”.

A la vez que destacó que los únicos responsables de esta tragedia son los criminales que reclutan menores, no las Fuerzas Militares de Colombia. “Nosotros no sabíamos que había menores de edad en el campamento. Eso no lo sabíamos. Quien puso en estado de indefensión a estos menores fue quien produjo el reclutamiento”.

“Insisto en esta tarea: el que los coloca en estado de indefensión es quien los recluta, no somos nosotros. Los combates en primera línea son supremamente complejos y difíciles, un combate a corta distancia, fuera de que es peligroso, la discriminación del blanco es compleja. Determinar si son menores o mayores es complejo”, manifestó.

Sin embargo, subrayó que los hombres del Ejército Nacional están capacitados y entrenados para saber que si ven a un menor en medio de la guerra pueden suspender las acciones por un tiempo determinado.

Acotó que cada operación es única y tiene sus complejidades, pero que si hubiesen conocido que en este campamento había niños, hubiesen hecho una “valoración muy precisa y se hubiese tomado una decisión” tal vez distinta a la de bombardear.

Navarro resaltó que en 2019 han sido recuperados de diferentes filas de grupos organizados 185 menores de edad. “44 de ellos del grupo residual, es un fenómeno que tenemos y esta cifra es muy eficiente. En Caquetá en lo que va de 2019 se han recuperado 17 menores en edades de 15 a 17 años, 6 de estos niños fueron heridos en operaciones militares y tuvieron atención inmediata”, aseguró.

