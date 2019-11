Migrante venezolano a bolivianos: No vayan a pasar por lo que nosotros hemos pasado

ND / 7 nov 2019 – En redes sociales se hizo viral el video de un migrante venezolano que cuenta a un grupo de bolivianos la odisea que pasó para irse de su país de origen y caminar hasta cinco naciones en compañía de sus hijas menores de edad para huir de la crisis.

“La lucha es para sus hijos, luchen por el futuro de sus hijos, y que no pasen lo que nosotros hemos pasado, ¿ustedes saben lo que es caminar por cinco países?, es bastante difícil, yo me vine con todas mis hijas, y me ha costado pro he logrado muchas cosas que en Venezuela no logré, aquí me defiendo vendiendo galleticas, pero en Venezuela trabajaba todo el día y comíamos era una sola vez al día. Y hacíamos colas largas para comprar un solo producto, así tuviéramos el dinero, sólo me vendían dos panes que no alcanzaba para todas mis hijas, eso es lo que hace la revolución, eso es lo que ellos quieren con ustedes”, expresó el migrante venezolano con una de sus hijas en brazos, en un video difundido por El Diario de Caracas.

Etiquetas: Bolivia | Migrante | venezolano