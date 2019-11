MCM: No vamos a aceptar ni a cómplices ni a corruptos

Jesús A. Herrera S. / 1 nov 2019.- La coordinadora nacional de Vente Venezuela. María Corina Machado, aseguró que no se aceptarán “cómplices ni corruptos” cuando haya un nuevo gobierno, al afirmar que no hay “punto medio”.



“Aquí no hay punto medio, por eso no vamos a aceptar ni a cómplices ni a corruptos, aquí asumimos una posición firme”, señaló Machado, al tiempo de indicar que “este año hemos avanzado y dado pasos muy grandes y también se han cometido grandes errores y hay que asumirlo, reconocerlo, porque de lo contrario no se van a corregir”.

Desde el estado Guárico, donde dio diversas conferencias con pobladores de Zaraza y Tucupido, exaltó que jamás en la historia de Venezuela se ha vivido un momento de “tanta devastación y oscuridad como hoy”. “Estos criminales no dejaron nada, han ido arrasando con todo”, acotó.

No obstante, dijo que en 20 años “de lucha contra la tiranía” se han forjado anticuerpos que irán a las próximas generaciones.

“Ninguna pérdida ha resultado en vano, hoy somos los mejores venezolanos que han existido porque nos hemos forjado en la causa libertaria, hemos pasado nuestros dolores más profundos”, señaló.

Lea más: Podrían usar información del censo para modificar resultados de parlamentarias: ONG

vaya al foro

Etiquetas: MCM | Venezuela