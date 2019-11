El cantante de las FARC ahora es alcalde

El proceso de paz en Colombia logró que los guerrilleros cambiaran las balas y las montañas por ráfagas verbales de discursos en los espacios democráticos, en el parlamento, las gobernaciones, las alcaldías. Enarbolando las banderas de la paz enterrando para siempre los procesos de guerra.

Después de la pacificación, Julián Conrado se convierte en el primer ex guerrillero en ganar una alcaldía, la de Turbaco, en la costa del Caribe de Colombia. Hizo una campaña casa por casa, con un discurso centrado en la lucha contra la corrupción y la defensa de los recursos ambientales. Turbaco es un municipio de 100.000 habitantes, cercano a Cartagena de Indias, sede de la gobernación del departamento de Bolívar. Esa zona durante décadas fue azotada por las guerrillas y los paramilitares.

Culminado el proceso electoral le enseñaron los muestreos que lo daban ganador y no podía creerlo. La paz democrática se impuso y el cantante de las FARC exclamó: “Llegó la hora de romper las cadenas, llegó la hora de la libertad”. Hizo uso de las redes sociales antes de la apertura de las urnas de votación, dijo “No podemos perder este momento de efervescencia y calor, no podemos dejar escapar esta ocasión única y feliz. Abiertas están las puertas de la dignidad.”. El triunfo de Conrado es un aliciente y un mensaje para sus ex combatientes que renunciaron a los acuerdos alcanzados en La Habana con el gobierno del ex presidente Juan Manuel Santos, demostrando así que el camino correcto es la senda de la paz y la democracia.

En la montaña quedó Julián Conrado. Adiós a la guerra

Este hombre que usaba un sombrero con una vestimenta de uniforme camuflado, que el pelo y el bigote se le pusieron blanco en las montañas colombianas, puso a un lado su fusil y su ametralladora. Ha cambiado casi todo, incluso él, de ese mundo que dejó atrás, la única arma que le queda es su guitarra. Este comandante guerrillero siempre propicio la paz y el desarme, participó en los frustrados diálogos de paz propiciados por el presidente Andrés Pastrana, en la zona de distención de San Vicente del Caguán con las Farc. Estuvo cuatro años en Cuba como uno de los negociadores por las Farc con el gobierno de Santos y lograron.

Soñaba con la paz para reencontrarse con su hijo

Su hijo tiene 28 años, y comenta que en ese tiempo juntando todas las veces que lo vio no alcanzan a dos meses. Cuando estaban en el proceso de negociaciones le dijo a la revista Semana, ante una pregunta referida a los hijos, la familia, el desprendimiento, contestó “…Esas son las cosas que nos toca sufrir a nosotros, pero ahora que estamos soñando de nuevo con la paz espero que a nadie le toque sufrir la separación de su familia. Estoy buscando la forma de conocerme con mi hijo. Cuando salga de esta entrevista voy a salir a verme con él”.

Se fue pa’ l monte huyéndole a la muerte

Su nombre de bautismo es Guillermo Torres. En 1985, se incorporó a las guerrillas y durante más de 30 años fue conocido como “Julián Conrado”, o el “Cantante de las Farc”. Fue militante de la juventud comunista y de la Unión Patriótica, este último partido político se formó después de un proceso de pacificación el mes de mayo de 1985, entre el presidente Belisario Betancourt y la guerrilla de las Farc. Fueron asesinados cerca de 3.000 militantes de la UP. Él estaba en la lista de los muertos, por eso se fue pa´l monte. Este hecho fue una de las causas para que el ahora Burgomaestre de Turbaco, se alistara en la lucha armada.

El año 2012 el presidente Juan Manuel Santos reconoció que hubo un genocidio político, que nunca debió haber sucedido.

“Los pájaros cantan sin cobrar”

Realmente el nuevo Alcalde es un amante de la naturaleza. No le quedaba otra que ver los amaneceres en la selva, el canto de los pájaros, canario, sangre de toro, azulejos. Narra una anécdota, donde colocó unas lechosas y le puso un grabador al lado, grabó el canto de los pájaros comiéndose las frutas, luego le dijo a sus compañeros de armas “miren este concierto tan hermoso” y les puso la grabadora, como en las guerrillas no dejan de filosofar, alguien preguntó: ¿Por qué los pájaros cantan tan bonito? y la respuesta fue “porque los pájaros cantan sin cobrar?.

Circular roja de la Interpol y la DEA

La cabeza del cantante guerrillero tenía un precio de 2.5 millones de dólares para quien diera información sobre su paradero, era el ofrecimiento de los cuerpos policiales que lo perseguían, por presuntamente estar incurso en los delitos de narcotráfico y conspiración.

En Colombia tenía ocho órdenes de captura, dos por homicidio, secuestro extorsivo y rebelión. La fiscalía especial número 5, lo requería por los delitos de rebelión, extorsión, porte ilícito de armas y prendas de uso privativo de las Fuerzas Armadas.

“Le dieron de baja a Raúl Reyes y a Julián Conrado”

El 1 de marzo de 2008, en la llamada operación Fénix, que fue un ataque con helicópteros y armas sofisticadas de la Fuerza Aérea colombiana en la zona selvática de Angostura en el pueblo Santa Rosa de Yanamaru, provincia de Sucumbíos, Ecuador, a dos kilómetros de Colombia, donde le causaron la muerte a 22 guerrilleros de las Farc. Ahí le dieron de baja al segundo comandante en rango de los insurgentes armados, Edgar Devia, alias “Raúl Reyes”. El ahora alcalde se encontraba cerca de donde fue el bombardeo. Escucha el estruendo y prende la radio. La noticia extra era “le dieron de baja a Raúl Reyes y a Guillermo Torres alias “Julián Conrado”. Este hombre vivió en carne propia la muerte. La prensa entrevistó a la gente de Turbado sobre la muerte del nativo legendario guerrillero, y ninguno tuvo malas expresiones, todos lo lamentaron, decían fue un buen amigo. Su señora madre ante una pregunta periodística, respondió “No lo creo no he sentido el palpitar en el corazón”. Las madres sienten todo sobre sus hijos, todas son iguales en ese sentido.

Preso en Venezuela jefe de las Farc

El 31 de mayo de 2011, en una operación conjunta de inteligencia de las policías de Colombia y Venezuela, en un hato en Barinitas fue detenido Julián Conrado, quien era buscado por rebelión desde el 2002 por el gobierno colombiano, señalado de ser la mano derecha del líder de las Farc, “Raúl Reyes”. Portaba documentación falsificada. Fue recluido en Caracas en la sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebín). Cuando es capturado en Barinas le mandan una foto al presidente Santos pidiéndole una fe de vida. El presidente, que también lo creía muerto, de la alegría por haberlo capturado publicó la foto.

Colombia solicitó la extradición y el 19 de enero de 2013, el gobierno del vecino país retiró y canceló las órdenes de captura contra el cantante guerrillero y la Sala de Casación Penal del alto tribunal venezolano declaró desistida la orden de captura y declaró el levantamiento de la medida privativa preventiva de la libertad contra Julián Conrado. El comentario en los pasillos del TSJ era que el proceso contra el guerrillero formaba parte de un acuerdo para que asistiera a las conversaciones de paz en La Habana. El proceso de paz lo salvó de pasar muchos años de cárcel, hoy vive la paz democrática.

[email protected]

@marioevaldfez

vaya al foro

Etiquetas: Mario Valdez