Luis Oliveros: El régimen nos está metiendo el petro de contrabando

Jesús A. Herrera S. / 8 nov 2019.- El economista Luis Oliveros consideró este viernes que el gobierno de Nicolás Maduro “nos está metiendo de contrabando” el petro, luego del anuncio que hiciere el socialista de que se deben cancelar los trámites legales con el uso de su criptomoneda.

“El petro es ilegal, no existe, nos están metiendo de contrabando el petro para simular la muerte del bolívar, pero están presionando afuera para ver si hay alguien que mande petros”, señala Oliveros.

Indicó que la gente no quiere los petro, lo que la hace una moneda inexistente, no solo porque está sancionado, sino porque “tiene la misma credibilidad del bolívar actualmente y la gente no quiere bolívares, y menos petros, que es una supuesta criptomoneda”.

“El petro no existe, es una estafa, no sirve para lo que el gobierno está tratando de meterle a los venezolanos”, acotó.

Oliveros auguró una nueva etapa donde supuestamente habrá dos monedas de curso legal en Venezuela, “cuando lamentablemente la moneda que manda es el dólar”, y no porque los venezolanos “amen a EEUU”, sino porque es la divisa que les da poder adquisitivo, “algo que no garantiza el bolívar ni el petro”.

“Están tratando de sustituirle a la gente el bolívar por el petro, pero si esa moneda nace con los mismos errores de la moneda anterior, está condenada a no servir, a fracasar y que la gente no lo quiera”, señaló.

Oliveros precisó que al venezolano de a pie “el petro le significa muy poco o nada”, ya que al cuestionarlo en la calle “la gente no sabe qué es y no lo quieren tener”.

“Si le depositan a la gente petros, vamos a buscar la forma de rápidamente quitarnos eso de encima con el dólar, así sea el cambio, la mitad o el tercio del que dice el gobierno, porque la gente no lo quiere”, insistió.

En tanto, expresó que el activo subyacente del petro es un campo petrolero “que no ha producido ni un barril de petróleo”, por lo que no tiene referente ni respaldo, “y el gobierno lo emite a diestra y siniestra, no hay demanda de petros, la demanda de bolívares es baja y el petro es peor porque está sancionado, tú no puedes hacer nada y si haces operaciones por fuera te pueden sancionar”.

“El petro es algo que para los venezolanos no existe aunque el gobierno trate de meterlo a la fuerza”, apuntó durante una entrevista con César Miguel Rondón.

Se refirió a los trámites legales dentro de Venezuela y dijo que “tengo entendido que los venezolanos que estamos aquí podemos seguir pagando en bolívares o al cambio en dólares”, pero la historia cambia para quienes están fuera del país.

“Aquí el régimen está es tratando de ver cómo se ayuda para saltar las sanciones”, explicó, al tiempo de afirmar que el gobierno socialista “no piensa en mejorar la calidad de vida, lo que tiene es obsesión con mantenerse en el poder. Aunque obliguen a la gente a pagar en petro, si está sancionado, prácticamente es imposible mantenerlo de manera legal”.

Remesas

En tanto, Luis Oliveros aseguró que las remesas seguirán existiendo, pero por la sobrevaluación, un familiar en el exterior “necesitará enviar un poco más”.

“Los países que se vuelven dependientes de las remesas caen en una trampa, y es que quienes reciben, tienen menos incentivos para buscar trabajo o protestar y están en una zona de confort”, señaló.

Recordó que hace un año y medio, el gobierno tenía una una “cazería” con las remesas “y ya tienen mucho tiempo que no las nombra porque el régimen entendió que las remesas sirven de amortiguador, La gente cuando recibe remesas está mucho mas tranquila que quienes no”.

No obstante, advirtió: “Ningún país que se vuelva dependiente de las remesas, será un país que se va a desarrollar y que será próspero”.

Etiquetas: economía | Luis Oliveros | Petro | Venezuela