Luis Lander: El voto automatizado puede ser más seguro que el manual

Oleg Kostko / 4 nov 2019.- El director del Observatorio Electoral Venezolano (OEV), Luis Lander, dijo este lunes que el voto automatizado puede ser más seguro que el voto manual si el mismo se logra instalar de forma correcta por parte de una nueva eventual directiva del CNE.

“Tenemos varios problemas que hay que discutir; uno de ellos es si queremos seguir con un sistema automatizado o regresar al voto manual. Considero que el manual es mucho más vulnerable que el voto automatizado si el automatizado se monta bien, yo diría que lo que hay que hacer es no meterse en el tema del voto automatizado sino que el automatizado se monta bien”, declaró Lander a TVVenezuela.

Además, dijo que un nuevo CNE debe tener como prioridad auditar el REP y actualizarlo. “Tenemos el tema del REP, los que tenemos memoria suficiente recordamos que hace 10 y 15 años el REP hacia esfuerzos para que los venezolanos se inscribieran en el registro (…) y eso desde hace rato ya no existe”.

Previamente, Lander recordó los problemas con los que se topó el parlamento de mayoría opositora para desginar un nuevo CNE. “El primer tropiezo que tuvo fue la desproclamación de los diputados de Amazonas, y eso ha hecho que la posibilidad de cumplir con lo que dispone la Constitución y la Lopre no haya sido posible hasta ahora, ese diseño que nos ha llevado a estas dificultades a mi hasta me parece un buen diseño, porque en abstracto lo que supone es que para elegir a las autoridades del CNE y otras autoridades se requieren los acuerdos políticos”.

“Está previsto que para una cosa tan importante como nombrar al árbitro electoral, haya necesidad de acuerdos políticos y eso hasta ahora no ha sido posible. Y al no ser eso posible se han inventado mecanismos para solventar la llamada omisión parlamentaria pues al no poder hacerlo el poder legislativo lo ha hecho el TSJ con ciertas perversiones”, agregó.

Y añadió: “Yo quisiera ser moderadamente optimista que algo bueno va a salir del proceso que se inició la semana pasada de nombrar un Comité de Postulaciones del CNE, eso es apenas un primer paso de un proceso que no es que la AN vaya mañana a designar un nuevo CNE sino que si se produjera mañana la designación de la primera parte del comité de postulaciones, si eso se inicia mañana podríamos desear, esperar y presionar que efectivamente las fuerzas en la AN terminen culminando el proceso para tener un nuevo CNE que sea menos sesgados y más imparcial que el actual”.

“Está claro que mañana en el mejor de los casos termine de conformarse ese comité de postulaciones porque esos 11 deben comenzar el nombramiento de los diez de la sociedad civil ¿y en cuanto tiempo se va a nombrar? Depende de la voluntad política de quienes lo van a hacer y dentro del marco de la ley y se estaría nombrando a rectores y suplentes, quienes tendrían que abordar la enorme tarea de reestructurar el CNE en su conjunto (…) porque allí hay gente con un comportamiento sesgado y habría que removerlos y hay una tarea que no es fácil de resolver y hay otra interrogante que elecciones va a hacer este CNE”

Por último, dijo que si el próximo CNE lo designa el TSJ eso no resolverá la crisis del país. “Un CNE designado nuevamente por el TSJ, no resuelve los problemas que tiene el actual (…) el proceso electoral del 20 de mayo 2018 fue el que tuvo más abstenciones de toda la historia venezolana”.

