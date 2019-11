Leocenis García a los hermanos Rodríguez: Basta de resentimiento

ND / 9 nov 2019.- El Coordinador Nacional de Prociudadanos , Leocenis García, publicó este sábado una carta pública en la que conmina a los hermanos Jorge y Delcy Rodríguez a sacudirse el resentimiento y el egoísmo, y dejar de creer que “siempre la fuerza vence y convence”.

“Ha llegado la hora de un gesto de pacificación; de amor, de patriotismo. Tras veinte años de chavismo socialista, no hemos logrado superar los crueles enfrentamientos que nos dividieron hace más años. Los muertos, muertos están. No van a resucitar. Ese resentimiento no va a resucitar ni a Jorge Rodríguez padre. Ni a Leomar Lander. Ni a nadie. ¡Basta!”.

A continuación la carta:

Creo, honestamente, que no estaría diciendo una mentira si aseguro que ustedes son, en el gobierno de Nicolas Maduro, una gente que muy pocos quieren. No estoy diciendo nada que ustedes no sepan.

Eso es un secreto a voces.

A pesar de ello, y del brodio en el que ustedes pretenden convertir el diálogo de la Casa Amarilla, yo he apostado por el éxito de eso. Muy a pesar de ustedes. Y lo hago porque el país urge de una salida de genuina unidad nacional. No una salida de amiguismos. No una salida de acomodaticios.

Por tanto, ante la inminencia de unas elecciones legislativa, y el nombramiento de un nuevo CNE que seguramente terminará decidiendo el Tribunal Supremo de Justicia; les exhorto a varias cosas:

Una, absténganse de creer que siempre la fuerza vence y convence. No se aturdan con el ruido de sus propios aplausos. Ni tengan tanta fe en el poder de sus propios remos.

El agua está en contra.

Los invito a medirse ampliamente con todos los sectores. Aceptar que el país es diverso. Plural.

Los invito a buscar en la propia disidencia lo mejor de cada uno, su aporte más constructivo y eficaz. Porque hay que romper el pacto infame de convivir con el egoísmo.

El egoísmo de creer que, a ‘trocha y mocha’, esa ideología fallida del socialismo puede hacer algo por el país que arruinaron.

Fueron ustedes dos -especialmente Jorge- quienes invalidaron Prociudadanos. Yo puedo vivir sin partido. Pero les aseguro que ustedes solos no van a poder seguir escondiéndose en amagos electorales, para mantener el poder.

Deben abrirse al verdadero juego democratico. Y en democracia se gana y se pierde. En elecciones libres. Verdaderamente libres.

Porque hay que pensar alto, sentir hondo y hablar claro.

Ustedes lamentablemente, quieren a la gente arrodillada. Así no se puede.

Nosotros hemos decidido no administrar la decadencia. Vamos a pulverizar esta crisis. No vamos a transar con la mediocridad. Vamos a hacer un culto de la excelencia.

Ustedes nos quieren divididos. Divide y vencerás. Pero nosotros somos un solo pueblo.

Yo clamo por la unidad nacional.

Lo pediré una y mil veces. Lo repetiré. Si es necesario lo exhortaré hasta el cansancio. Lo diré casa por casa, familia por familia, sector por sector, hogar por hogar.

Ha llegado la hora de que cada venezolano tienda su mano al hermano para hacer una cadena más fuerte que el rencor, que la discordia, que el resentimiento, que el dolor, que la muerte que el pasado.

Ha llegado la hora de un gesto de pacificación; de amor, de patriotismo. Tras veinte años de chavismo socialista, no hemos logrado superar los crueles enfrentamientos que nos dividieron hace más años. Los muertos, muertos están. No van a resucitar. Ese resentimiento no va a resucitar ni a Jorge Rodríguez padre. Ni a Leomar Lander. Ni a nadie. ¡Basta!

A esto yo le digo basta. A esto el pueblo venezolano le dice basta, porque quiere mirar hacia adelante; con la seguridad de estar ganándose el futuro, en lugar de sepultarse en el ayer.

Ese pasado es pura ****. Sí, estiércol que no resucita muertos, pero que impide la vida en paz, para los vivos (el pleonasmo es intencional).

Entre todos los venezolanos vamos a encontrar una solución definitiva y terminante para las heridas que aún faltan cicatrizar.

No vamos a agitar los fantasmas de la lucha. Vamos a serenar los espíritus.

Vamos a decirle que jamás se alimentará un enfrentamiento entre civiles y militares, sencillamente porque ambos conforman y nutren la esencia del pueblo venezolano.

Queremos elecciones libres.

Los reto públicamente, si aún tiene honor a reconocer que Prociudadanos es partido. Un partido liberal. Un partido de la Paz. Pero nunca un partido arrodillado. Jamás arrodillado ante socialistas. Solo arrodillado – si se debiera- ante la bandera, la cruz, y el pueblo venezolano

Leocenis García

Coordinador Nacional de Prociudadanos.

