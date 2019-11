Ledezma a Opinión Y Noticias: Avalar “comicios maduristas” es un suicidio colectivo

ND / 1 nov2019.- El ex alcalde Metropolitano y dirigente opositor, Antonio Ledezma, rechazó nuevamente la posibilidad de que se lleguen a celebrar elecciones con el chavismo aún en el poder.

“Prestarse, otra vez, a avalar unos comicios bajo la férula madurista, seria llevar a suicidio colectivo a una ciudadanía que no merece morir de esa forma después de tantos años de sacrificios”, declaró Ledezma en una entrevista exclusiva a Opinión y Noticias.

“Lo cierto es que el problema no son las elecciones per se, es el fraude, es la trampa como resultado fáctico, porque los dictadores como Maduro no están dispuestos a aflojar el poder que usurpan, salvo que sea por acciones de una fuerza de paz internacional, que sumada a los movimientos criollos, hagan posible liberar a Venezuela”.

Etiquetas: diálogo | elecciones | Ledezma | Venezuela