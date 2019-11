Juan Pablo Guanipa: Me mantengo en la clandestinidad para seguir ayudando

especial Anaisa Rodríguez / 6 nov 2019.- El diputado Juan Pablo Guanipa (PJ – Zulia) explicó este miércoles, en una entrevista concedida a ND, por qué tomó la decisión de irse a la clandestinidad.

“Me interesa estar dentro de Venezuela y me interesa tener cierto margen de maniobra que me permita seguir ayudando en la lucha que estamos librando los venezolanos. Por eso he optado a la clandestinidad en las primeras de cambio”, dijo.

Sin embargo – agregó – “estoy en un proceso de reflexión de revisión y no descartó cualquier otra de las posibilidades. Pero evidentemente, no podemos darle papaya a la dictadura y aparecernos allí y permitir que nos pongan presos. Lo importante es que en este momento siento la necesidad de permanecer en Venezuela y de tener cierto margen de maniobra para lograr insistir y aportar mi grano de arena en la lucha que estamos librando los venezolanos por la libertad”.

Explicó que su inmunidad parlamentaria fue allanada porque no ha sido dócil ni complaciente con el gobierno de Maduro. “No fue cualquier decisión la que tomaron, porque ordenaron apresarme, yo creó que han visto que no soy un dirigente dócil, que no tengo una actitud de entreguismo, de colaboracionismo, ni nada parecido como ha pasado con otros diputados”.

Y siguió: “Ellos saben a qué atenerse. Ellos no van a buscarme a mí para ningún tipo de conversación ni actitud complaciente con ellos. Eso no existe y eso ha influido también desde que yo decidí desconocer a la ANC hace dos años. Ellos han estado en un proceso de persecución conmigo, me han acusado de que yo tengo algo que ver con la situación eléctrica del Zulia. Omar Prieto, el usurpador del Zulia, me acusó de ser culpable de sabotaje eléctrico”.

Reincorporación de diputados del Psuv a la AN

Reprochó la reincorporación de los diputados del Psuv al Parlamento. “La actuación del Psuv y sus diputados es una actuación completamente incoherente. Es la demostración de que hay gente que, más allá de sus opiniones, funciona en virtud de lo que el partido le ordene. Lamentablemente están haciendo un papel absolutamente ridículo”.

“Habían decidido retirarse de la AN, porque estaba en desacato cuando crearon el mamotreto del desacato de la ANC y dos años después toman la decisión de volver, sin decir nada, sin justificar la decisión. Evidentemente que incumpliendo la Constitución y nosotros en eso somos corresponsables, porque no se puede permitir el acceso de nadie que no es diputado al hemiciclo y varios de ellos perdieron la condición de diputado y los veo sentados allí. No me parece, no lo comparto”.

Asimismo, Guanipa recalcó que muchos diputados del Psuv han ejercido cargos públicos y a su vez han estado en la ANC, y pretenden ser diputados de la Asamblea Nacional. “Quienes son constituyentistas de esa farsa de la ANC tampoco debieron nunca reincorporarse al Parlamento. Eso es realmente una bofetada para los diputados que hemos sido consecuentes con la lucha por la democracia en Venezuela. Que esos sinvergüenzas irresponsables vayan a la AN, sesionen con nosotros y en la tarde pasen el pasillo hacía el salón protocolar a tomar decisiones de allanar inmunidad parlamentarias. Eso es inaceptable”.

“El desacato es una decisión estúpida de un grupo de gente que sabe que perdieron la AN, pero nunca tuvieron el coraje de aceptar y gobernar al país con minoría en el Parlamento. Son unos cobardes y en función de esa cobardía decidieron anular las decisiones de la AN, hacia el futuro lo que es un exabrupto judicial, un exabrupto jurídico, ni tiene sentido y por eso nunca podemos reconocer ese desacato dictado por un TSJ ilegítimo”, sentenció.

“Saab dijo que era poeta y ahora es una herramienta de la dictadura”

Guanipa también acusó al Fiscal General /ANC de perseguir a quien no esté de acuerdo con el gobierno de Nicolás Maduro.

“El señor Tarek William Saab es una persona que en sus tiempos pretéritos le dijo al país que era poeta, que era defensor acérrimo de los derechos humanos. Y hoy se ha convertido en una herramienta que utiliza la dictadura, para perseguir a cualquiera que tome la decisión de ser disidente”, dijo.

“Yo lamentó profundamente que él haya caído tan bajo. Lamento profundamente que sea utilizado por la dictadura para acusar a gente que no ha cometido absolutamente ningún delito en Venezuela y lamento que no tenga conciencia para entender la gravedad de los hechos que le están facilitando, él da vergüenza”.

