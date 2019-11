La AN va a designar un rector del CNE postulado por Saab, denuncia José Vicente Haro

Anaisa Rodríguez / 8 nov 2019.- El abogado constitucionalista José Vicente Haro, señaló este viernes que el proceso iniciado por la AN para designar nuevas autoridades del CNE tienen problemas políticos y constitucionales.

“La Asamblea Nacional va a designar un CNE con un Rector postulado por el “Poder Ciudadano”: Por “Fiscal” “Contralor” y “Defensor” designados por ilegítima Constituyente, cuya “autoridad” es “ilegítima” y “sus actos ineficaces”, escribió Haro en Twitter.

“Primero se debe reinstitucionalizar el Poder Ciudadano”, exhortó.

Condenó que el proceso integra a militantes del Psuv que ya no son diputados. “Ha iniciado un proceso para la designación de Rectores del CNE integrando al Comité Preparatorio del Comité de Postulaciones Electorales, a militantes del PSUV que ya no son diputados y además son miembros de la ilegítima ANC (ilegítima Constituyente de Maduro)”.

Señaló, que los protagonistas del proceso no deben ser los partidos políticos. “La AN está colocando como protagonistas de la selección de Postulaciones al CNE, a los partidos políticos y no a los diferentes sectores de la sociedad como lo impone la Constitución”.

A la vez que manifestó el mecanismo no ha sido abierto y transparente “para que sectores de la sociedad se postulen para la integración de la Comisión Preparatoria del Comité de Postulaciones Electorales”.

“Pareciera que la selección de esos representantes la harán los partidos”, rechazó.

