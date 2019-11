José Vicente Haro: Dirigentes del Psuv que van a la AN ya no son diputados

Oleg Kostko / foto: @PrimeraPagina / 4 nov 2019.- El abogado y profesor de la UCV, José Vicente Haro, aseguró este lunes que los dirigentes del Psuv que van al parlamento dejaron de ser diputados al aceptar otros cargos políticos.

“Los dirigentes del Psuv que hoy van al parlamento con el permiso de la junta directiva ya no son diputados, abandonaron el cargo en su momento, son personas que aceptaron otros cargos públicos y por ende perdieron sus investiduras”, declaró Haro en primera Página.

Además calificó como un error por parte de la directiva del parlamento de permitirles el regreso a la AN. “El grave error de la AN y de esta junta directiva ha sido dejar volver a militantes del Psuv que perdieron la investidura de diputados en violación de los artículos 197 y 191 de la Constitución para darles tribuna ahora (…) y con eso mantener un chantaje político del parlamento que de alguna manera entorpecerá su funcionamiento”.

“¿Cómo personas que tiene la responsabilidad penal comprometida por haber allanado la inmunidad de un diputado de forma inconstitucional van al parlamento y dicen que se comete un desacato por parte de la AN? es algo que es perverso inadmisible y que reclamo a la junta directiva y no entiendo como pretenden rescatar el orden constitucional aceptando este tipo de política dentro del parlamento”, agregó el letrado.

Tildó como una medida inaplicable al poder legislativo el desacato decretado por el TSJ. “El desacato es una jurídica no aplicable al poder legislativo, la AN y al parlamento, solo puede aplicarse a una persona natural no a todo un poder, eso ha sido una figura de manipulación política ejecutada contra la AN para quitarle sus competencias y así ha sido”.

También lo catalogó como un chantaje para bloquear la promulgación de un nuevo CNE. “La AN ha dejado de legislar, ha dejado de hacer control político y pretende coaccionársele con que si no sale del desacato no se aprobara la designación del CNE, eso es un chantaje que pretende llevar a cabo el oficialismo”.

Sobre la posibilidad de que el TSJ designe a los rectores del poder electoral dijo lo siguiente: “Lo más que puede hacer el TSJ es solicitar al poder legislativo que dentro de un plazo peritorio proceda a hacer la designación de los rectores del CNE debido a que omite el cumplimiento de un deber”

Además criticó no solo al oficialismo sino a la oposición quien en 2016 no designo a los rectores que correspondían habiendo completado el trabajo el comité de postulaciones y cuya promulgación no se completó por falta de cuorum, y cuya comisión electoral fue presidida por el actual presidente de la AN Juan Guaidó según Haro.

“Lo mismo paso en el 2016 con una AN en manos de la oposición, se tenía todo el proceso listo, el presidente de ese comité de postulaciones era Juan Guaidó y cuando se tenía todo el proceso culminado incluso antes de que se emitiera ese fallo ratificado a Tania D’ amelio y a Socorro Hernández para un nuevo periodo ese año el Comité de postulaciones decidió no hacer esa designación y prorrogar por un lapso de 10 días para llegar a un acuerdo, salió esta sentencia del CNE inconstitucional además y el 15 de diciembre ya en articulo morten trata el parlamento de hacer esa designación y no hay cuorum de la oposición de manera que en el tema del CNE ha habido un tema de fraude por el oficialismo (…) y de parte de la AN ha habido una irresponsabilidad desde el 2016 y ahora quiere ejercerla dándole entrada a estos señores del Psuv”, dijo.

Haro también negó el carácter “supraconstitucional” que el chavismo le ha atribuido al CNE. “La ANC primero no es un órgano supraconstitucional, nI puede someter un proyecto de constitución para los venezolanos sin el voto favorable de los ciudadanos, cosa que ha planteado Diosdado Cabello, segundo no pueden establecer normas que restrinjan los derechos humanos que ya están enmarcados, por ejemplo la ANC no puede decretar la pena de muerte, la ANC no es supraconstitucional todo lo contrario, está subordinada a lo que establece la Constitución”.

Lea más: Bolsonaro, sobre derrame de crudo: “Lo peor está por venir”

vaya al foro

Etiquetas: AN | ANC | CNE | desacato | José Vicente Haro | Psuv | TSJ