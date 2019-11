JJ Rendón: La gente no debe engancharse con “artículos y opinadores pesimistas”

Oleg Kostko / 2 nov 2019.- El estratega y consultor político, JJ Rendón, emplazó este sábado a la ciudadanía que eviten seguir opinadores y artículos “pesimistas” en las redes sociales que aseguran que el país está perdido por considerar que bajan el ánimo de la sociedad.

Así lo dijo el estratega en un video publicado en Twitter por Caraotadigital:

“En estos días todo el mundo anda con el tema de que esto se acabó que ya no da, que cambiemos y busquemos nuevos líderes, y yo le digo a muchos amigos que respeto la libertad de opinión y que cada quien es libre de criticar lo que quiera pero eso no nos debe condicionar a cambiar el norte”.

“Yo en mi caso no estoy interesado en discutir con alguno de los compañeros radicales, el que crea que Venezuela se fregó que piense eso, me encantaría convencerlos de lo contrario, ojala estas palabras los convenzan: No está perdida, ni la vamos a perder, no la vamos a dejar perder y yo veo la película donde salimos de esto pero no la voy a comentar”.

“Yo que soy un tipo que se ha hecho responsable de lo que dice les digo que no se equivoquen, no crean todo lo que leen en redes, no se enganchen por artículos ni gente pesimista, respeten sus opiniones pero no necesariamente deben inmolarse defendiendo a su grupo, bandera o partido, aprendan a mantener su posición porque si nos dejamos al ratico los mismos nuestros dicen que ya perdimos y nos volvemos débiles a partir de creernos que estamos débiles y la actitud es importante”.

Etiquetas: Jj Rendon | opinadores pesimistas | Venezuela