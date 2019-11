Toñeca, estás ponchada

La cadena de desaciertos del softbol venezolano comenzó a presentarse desde el mismo momento en que el Ministro del Deporte y el Presidente del Comité Olímpico hicieron todo lo posible para que la consentida o “Toñeca” del Difunto Eterno, María Soto, usurpara la Presidencia de la Federación en el 2017. A partir de ese momento las irregularidades se fueron presentando una detrás de la otra de manera sostenida en el tiempo:

– Se desplazó a todo el personal técnico de la Federación Venezolana de Softbol (FVS), y se dejó sólo a los que juraron fidelidad a la Toñeca y al régimen.

– La usurpadora presidenta pasó a convertirse en Directora Tecnica, Manager y Coach de la Selección Nacional.

– La asignación de viáticos comenzó a realizarse en base al “amiguismo” y las becas a los atletas se asignaban mediante el chantaje “O me apoyan o quedan fuera”

– Se organizaron campeonatos nacionales donde se violaron la casi totalidad de los artículos de las Bases y Condiciones de Campeonatos Nacionales y el Reglamento de Pases y Fichas, al ignorase la legalidad de las asociaciones estadales para participar, la ficha nacional como requisito indispensable para que un atleta participe en un juego, y el pase como requisito para estar en nómina (roster) de una entidad diferente al de origen. En esas “caimaneras” resaltaba por ejemplo que atletas del Estado Vargas competían por Nueva Esparta o zulianas defendían los colores del Táchira.

– En las caimaneras nacionales mal llamadas Campeonatos era frecuente ver la participación de entidades que no tenían Asociaciones.

– La renovación de las Selecciones Nacionales se hacían con la traída de jugadoras de otros paises (Ejemplo. Estados Unidos) que eran nacionalizadas vía Express. El caso más notorio fue el de una norteamericana (Catira de ojos azules) que a manera de denuncia más que de burla, fue conocida como “La Negrita de Curiepe”

– La guinda de esta torta dirigencial fue cuando la Toñeca decide autocráticamente incorporarse como atleta a la Selección Nacional, hecho este violatorio de la normativa nacional e internacional que regula este deporte.

Las consecuencias de este cúmulo de irregularidades, a las cuales hay que sumarle la permanente violación de la Ley del Deporte, no se hicieron esperar, el retroceso en los eventos internacionales se hizo presente: En los Juegos Centroamericanos y del Caribe de Barranquilla 2018 quedamos fuera del cuadro de medallas, luego de haber sido medalla de oro en los años 2002,2006 y 2010. En el Campeonato Mundial Femenino celebrado en Japón quedamos en el penúltimo lugar. En los eventos del Ciclo Olímpico (2017-2019) no solo hemos quedado fuera descuadro de medallas sino que hemos perdido juegos con países a los cuales históricamente los habíamos vencido. Finalmente, en el Ranking Mundial de la Federación Internacional, descendimos del 7º lugar al puesto 12º.

Frente a ese cuadro de desaciertos, un grupo de Asociaciones decidieron denunciar y enfrentar la situación en el propio terreno y dieron paso a lo que pudiéramos llamar el “Juego de la Verdad” en el cual la Toñeca y sus coach olímpico y ministerial conformaban el equipo usurpador y los delegados el equipo de renovación democrática.

Al iniciarse el partido, los aficionados mostraron su asombro al ver que Maria Soto era la unica inscrita en el Line Up, como era su estilo ocupaba todas las posiciones . Cuando le toco el turno de batear, se apareció en el Home Plate con un bate de aluminio de la marca Rawlings Modelo “Quatro 10” y sus coahs le pedían a gritos que “la sacara de Jonron”. Pero, el equipo de delegados no se amilanó, por el contrario se esforzó en blindar sus argumentos frente a la usurpadora y en el primer lanzamiento le envió una recta de 90 millas al imputarle la violación de los artículos 39, numeral 3 y 49 de la Ley Orgánica de Deporte, Actividad Física y Educación Física, consagra el deber ineludible de la F.V.S., sin exclusión, de rendir públicamente cuentas de los fondos que administren, independientemente de su origen y sin menoscabo del ejercicio de las potestades de seguimiento y control. Los delegados exigen Rendición de Cuentas, Informe de Gestion y Balance de Resultados. La Toñeca abanicó ese lanzamiento y el umpire señaló Strike One.

El segundo lanzamiento, fue un cambio de velocidad que venia acompañado de la Notificación al Consejo de Honor de la Federación Venezolana de Softbol( F.V.S.), a la Contraloría General de la Republica a los fines de que se aperture el expediente respectivo y se establezcan las responsabilidades del caso. En esta oportunidad la Toñeca al conocer la acusación perdió el equilibrio y volvió a abanicar…Strik Two cantó el umpire.

Nerviosa, al ver que había fallado en dos oportunidades, solicitó tiempo para hablar con sus coahs. Cálmate, no te preocupes por esos lanzamientos le dijeron, no dejes de ver la pelota, en el próximo lanzamiento seguro bateas el Jonron que estamos esperando, fueron las indicaciones de sus asesores olimpicos y ministeriales.

Con la seguridad del caso, el pitcher del equipo de los delegados hizo sus movimientos y lanzó una fenomenal curva al elevar una nota de protesta, así como hacer del conocimiento sobre el contenido de este comunicado a la Comisión de Ética de La World Baseball Softball Confederation (W.B.S.C) a los fines de que se dé inicio a una investigación sobre las denuncias formuladas y se sancione a los responsables. La bateadora, solo tuvo tiempo de oír cuando el umpire a todo pulmón grito Strike Three….Toñeca estás ponchada. Los coahs, reclamaron airadamente em pujando al umpire y fueron expulsados del terreno.

Los aficionados en las gradas aplaudieron el desempeño de los delegados y mostraron su solidaridad con el camino de cese a la usurpación de la Toñeca, establecimiento de una Comisión Reorganizadora y Elecciones para rescatar al Softbol.

