Iván Freites a Infobae: Prioridad del oficialismo es darle combustible a Caracas y Cuba

ND / 4 nov 2019.- El sindicalista de Pdvsa, Iván Freites, aseguró este lunes en un reportaje publicado por Infobae que la razón de la escasez de gasolina en Venezuela es porque la prioridad del Gobierno en disputa de Maduro es el suministro de combustible al régimen de Cuba y a Caracas por ser el centro de poder.

“La prioridad es garantizar el combustible a Caracas y a La Habana. Es una decisión política. El resto del país no es prioridad. La clave es mantener al centro del poder en calma. En una burbuja, como si no pasara nada. Pero sí pasa. Sí está pasando algo (…) Lo peor de todo es que Cuba es parte del mercado interno, esos 600 mil barriles que se llevaron a La Habana se pagaron al mismo precio que cualquier ciudadano venezolano lo paga en una estación de servicio en el país. Es decir, nada. No costó nada”, dijo.

En Mérida, enfermeras y médicos denunciaron que no están yendo a trabajar porque no hay gasolina. “Estamos sufriendo atropellos en las colas de gasolina. No se le está dando prioridad al sector salud, solamente dan prioridad para el personal militar. Muchos pacientes se mueren por culpa de un sistema de salud que no funciona”. Denunció Rubén Darío Gallo, secretario de organización de la Federación Médica Venezolana.

Pulse aquí para leer la nota completa en Infobae

Lea más: Esposa de diplomático venezolano en el Salvador: Estoy embarazada y no puedo viajar

vaya al foro

Etiquetas: Cuba | escasez | gasolina | Maduro | Pdvsa | Venezuela