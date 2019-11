Ismael León, Elías Santana y Juan Andrés Sosa, sobre trasfondo del censo habitacional: “circuitos electorales”

especial Enrique Meléndez / foto: El Estímulo / 3 nov 2019.- Los participantes en el Foro sobre los riesgos del censo habitacional, Ismael León, Elías Santana y Juan Andrés Sosa coincidieron en que dicho censo tiene un trasfondo politico: conocer cuántos venezolanos se han ido y así redistribuir los circuitos electorales para asegurarse la victoria en las parlamentarias.

El foro se llevó a cabo este viernes 1 de noviembre bajo el patrocinio de la organización Espacio Abierto

Ismael León

El diputado León (Voluntad Popular-Caracas) comenzó asegurando que el censo no tiene otro propósito que la manipulación política y que conoce de casos en los que los operadores , por temor, dejan la calcomanía en la puerta del inmueble para que se vea que fue censado.

“Una calcomanía que tiene un número, y que reza censo de viviendas y comercio. Yo he estado en esos apartamentos. A la gente no le han hecho ninguna pregunta; tomando en cuenta que el operario ha considerado que aquellas casas que reciben la caja CLAP; automáticamente han llenado la planilla del censo. Lo que demuestra que estamos ante un teatro; una maniobra lanzada por el régimen para tratar de asustar a la gente”.

Admitió que existen riesgos; sobre todo el relativo a la ubicación de viviendas desocupadas; para ellos manipular la información sobre el número de votantes en cada comunidad, ahora que se acercan las parlamentarias.

En lo que atañe al tema de la ocupación de viviendas consideradas “en abandono”, León expresó que aquí lo que estamos es frente a unos casos de malandrismo, y, a ese respecto, trajo a colación el caso de un grupo de personas; que no son fiscales del Ministerio Público o del ministerio de la Vivienda, y quienes les han quitado en la avenida Victoria (Caracas) un apartamento a una señora.

“Porque un señor se dedicó a decir que esa señora murió; que ese apartamento quedó desocupado; que él tenía tiempo atendiendo a esa señor; que, por lo tanto, a él le deberían dar ese apartamento. De modo que se lo dieron a la fuerza. Eso fue todo. ¿Quiénes actuaron ahí? Los colectivos; el Psuv. O sea, la gente que está acostumbrada a obtener las cosas, sin habérselas ganado con su trabajo. A eso es lo que se ha dedicado este gobierno”.

Aseguró que eso no tiene nada que ver con censos ni nada por el estilo, y recordó que la primera vez que se habló de este censo fue cuando Pedro Carreño lo anunció a través de un twitter; buscando tener un control sobre los registros con el objeto de ubicar apartamentos de personas que se encuentran actualmente en el extranjero, al cuidado de alguien, y que, en ese sentido, ubicaban a esa persona, y le solicitaban que vendiera la propiedad, a partir del chantaje de que le iba a caer la gente de los registros encima; de manera que a éste no le quedaba más remedio que terminar vendiendo el inmueble a precio de gallinas flacas.

“Aquí lo que hay es una cantidad de mafias del régimen que se ha prestado para todas estas sinvergüenzuras. Aquí se le ha dicho a la gente: el problema de tu vivienda no es sólo de la puerta para adentro; sino de la puerta para afuera también. No se pueden dejar quitar los apartamentos ni las viviendas ni los comercios ni las haciendas ni nada. Porque esta es una sinvergüenzura que viene desde Hugo Chávez”.

Negó que las invasiones a viviendas desocupadas estuvieran respaldadas por las fuerzas de seguridad del régimen y que, a su juicio, ahí lo que hay es una parranda de vivos del Psuv y del partido que dirige “la señora ésta vicepresidenta”; que ahí no ha habido nada de eso salvo el tratar de buscar amedrentar a la gente.

“¿Qué es lo que persiguen ellos con este censo? Que ellos se dieron cuenta, de que mucha gente de la Misión Vivienda se le está yendo para el exterior del país; sobre todo, para Colombia a buscar medicinas; a buscar comida; a buscar forma de vivir, y que, en consecuencia, esta gente dejaba el inmueble solo; entonces, para obligarlos a regresar comenzaron con el chantaje de que les iban a ocupar sus propiedades”.

Indicó León que él se ha ocupado de contactar a los hogares que han censado, y que allí le han dicho que las preguntas que le hacen no pasan de que cuántas misiones disfruta cada miembro de la familia; que cuántas personas viven en la casa; si dependen o no del régimen; que si la casa es propia; que si tiene automóvil.

“Eso es lo mismo de lo que pensaban ellos hacer con el bendito censo poblacional; que no era otra cosa que aspirar ellos a tener el control de los que viven en cada una de las viviendas. Yo se lo digo por experiencia de la parroquia El Valle; donde vivo. Yo le he hecho un seguimiento a todo el sector, y la cantidad de calcomanías que pusieron en los apartamentos, a ninguno les han hecho censo”.

Lo que se supone, según León, es que el operario coloca esa calcomanía para hacerle ver a su supervisor que ya censó esa casa, y poder cobrar, y al retomar el tema de las posibles visitas que hace la gente de los registros; acompañados por agentes policiales, funcionarios del Instituto Nacional de Estadísticas, etcétera; admitió que ese tipo de operativo se hacía en el Este de Caracas; pero que en las parroquias populares brillaba por su ausencia, y, a ese respecto, se preguntó:

“¿Por qué no han hecho el censo en Antímano, en las Adjuntas, en La Vega, en Macarao? No lo hacen porque ahí no les van a hacer caso; no les abren las puertas. Por eso lo digo: todo esto es una campaña para fomentar miedo”.

Elías Santana

Por su parte Elías Santana, coordinador de la organización micondominio.com, dijo que llamaba mucho la atención la circunstancia, de que el ministro Ricardo Menéndez anunció la realización de un censo, para este año 2019; si se parte de la idea de que el censo toca en el año 2021; que así hasta lo dice la publicidad oficial, esto es, que los censos se realizan cada diez años.

“El segundo componente que inquietó a la opinión pública fue que el censo se iba a realizar por miembros de la milicia; miembros del poder popular y del partido político Somos Venezuela. Ante eso, la sociedad civil hizo una carta, y emplazó al ministro Menéndez; quien todavía no ha dado respuesta. Porque no genera confianza en la población la elaboración de un censo, que se trata de un instrumento muy importante para una sociedad, en esas condiciones”.

Agregó Santana que días después, como respuesta a las inquietudes de la sociedad civil, se publica una Gaceta Oficial donde se faculta al Instituto Nacional de Estadísticas; para desarrollar el censo; sólo que no se mencionan dos cosas: las previsiones presupuestarias: con qué dinero se va a hacer una movilización de ese tamaño y de esa naturaleza, y, algo muy relevante, a su modo de ver, que no hay fecha en esa Gaceta para la realización del censo.

“Lo que ha hecho la sociedad civil es conformar una plataforma de organizaciones comunitarias frente a este censo. Volver a emplazar al ministro de Planificación; porque tiene que informarle al país de la fecha y de las previsiones presupuestarias, y de cómo será el proceso de selección de los empadronadores. Nadie le va a dar una respuesta confiable, fidedigna; va a exponer la información confidencial a un miliciano; a un miembro del partido Somos Venezuela o a un militante de las Unidades Bolívar – Chávez (UBCH)”.

Explicó de la información de un censo se depende para determinar; primero el Situado Constitucional; segundo, para el número de diputados que puede tener un estado o una circunscripción electoral; así como de los resultados del censo depende la creación o la modificación de los circuitos electorales.

“Allí puede estar una razón sumamente importante: las elecciones para el próximo año. Hay cinco millones de venezolanos que se fueron y alguien pudiera tener la intención; contando con esa información de modificar los circuitos electorales a imagen y semejanza según las necesidades de determinada fuerza política para tener las condiciones más ventajosas en el proceso electoral venidero”.

Afirmó que el censo toca hacerlo en el año 2021; que no hay ninguna razón para que se haga en el 2019; de modo que la sociedad tiene que emplazar nuevamente al ministro Menéndez; al INE; a la Defensoría del Pueblo, que ya debería estar actuando en la defensa del derecho a la privacidad y a la propiedad privada de los venezolanos.

“La AN debe citar al ministro Menéndez; para que comparezca allí a rendir cuentas de esta pretensión de realizar este censo poblacional adelantado. Porque aquí habría una prueba para la estructura electoral; partiendo del tipo de empadronador que se está seleccionando; miembros de la Milicia; miembros del partido Somos Venezuela y miembros de las UBCH; estas últimas serían las unidades locales del Psuv”.

Añadió Santana que en el fondo lo que hay es una estructura partidista que se pone en movimiento con la excusa de la realización del censo; de modo que los resultados pueden utilizarse para modificar los circuitos electorales teniendo a la vista que quien diseña los circuitos electorales puede influir significativamente en el resultado.

“Obviamente, se trata de una herramienta de carácter electoral. Algo que la sociedad no puede permitir, y lo primero que tenemos que hacer es continuar movilizados; relacionándose la ciudadanía con cualquiera de estas plataformas, particularmente, con micondominio.com; para certificar; a) cualquier información que circule; porque hay mucha especulación con respecto al censo, y no hay motivos para preocuparnos por informaciones, que son falsas; b) nombrar en cada comunidad a un responsable de esta reacción de la ciudadanía frente a la realización del censo, y c) que si llega a determinarse una fecha para la realización de dicho proceso, ya tener la sociedad civil las actividades, las iniciativas y el marco legal, para poder actuar; rechazando la posibilidad de dar información a esos empadronadores”-

Juan Andrés Sosa

Por su parte Juan Andrés Sosa, ex presidente de la Cámara Inmobiliaria, comenzó su exposición preguntándose por el objeto de todo censo habitacional o poblacional, y, en ese sentido respondió que se trata de la idea de recopilar información social y económica de la población residente en el territorio nacional; así como las características estructurales de las viviendas que ocupa esa población.

“Un censo se hace como un elemento de planificación, por ejemplo, de los servicios; de algunos ordenamientos urbanos y las obras públicas, que deben asistir a esa población. Ahora, ¿es necesario en estos momentos hacer ese censo? Eso depende; pues, si tú lo que quieres es ver las condiciones económicas de la población, ahí tú tienes encuestas como la de Encovi; que te da, claramente, un panorama de cuál es la situación socioeconómica de nuestra población”.

Según Sosa el hecho es que tampoco es necesario llevar a cabo ese censo, para desarrollar algún servicio; porque nosotros estamos atravesando por una crisis de servicio; por falta de mantenimiento; como tampoco para establecer una política de viviendas.

“Yo no creo que sea necesario; porque si nosotros tomamos la cifra del Estado venezolano, y que dicen que con motivo de la Misión Vivienda se construyeron 2 millones 850 mil viviendas, y si usted calcula a cinco personas por cada vivienda quiere decir que usted sobrepasa las 14 millones de personas a las que les dio vivienda. Eso sería como decir que este gobierno le ha dado vivienda al 50% de los venezolanos. En consecuencia, aquí no debería haber ningún tipo de Plan de Viviendas; porque las que se necesitaban ya fueron construidas”.

Lo que le pareció a Sosa un exceso de parte del gobierno; pues imaginó de un modo pintoresco que, el gobierno reconstruía dos veces el estado Zulia o veinte veces el estado Miranda; partiendo, además, de que Caracas tiene unos siete millones de habitantes: eso ha significado quintuplicar la infraestructura urbana de la región central del país, y, en estas condiciones, para qué llevar a cabo un sondeo de esta naturaleza.

Se preguntó: ¿cuál es la razón por la cual se quiere hacer ese censo? “Yo veo ahí dos factores importantes. Uno es de tipo político y el otro es de tipo de planificación. Desde el punto de vista político, se aprecia la circunstancia de que si usted tenía una migración del 15% de la población; de los centros poblados al exterior, quiere decir que en la representación proporcional en la AN los centros menos poblados tendrán una representación mayor”.

Dedujo que, en vista de que nos estamos acercando a un proceso electoral, eso tiene una significación; porque estamos hablando del 15% de la población, es decir, más de cuatro millones de venezolanos que han tenido la necesidad de irse de este país; una coyuntura que calificó de profundamente sensible desde el punto de vista electoral; lo que explica una de las razones de fondo del por qué el censo.

En cuanto a la parte económica, trajo a colación el hecho de que aquí entra todo lo relativo a la asignación presupuestaria, es decir, el Situado Constitucional; entonces, tú vas migrar los recursos de los centros más poblados, a los menos poblados.

“Pero la cosa no termina ahí. Ese censo es una amenaza tremenda para la diáspora venezolana. No porque le vayan a quitar la vivienda a la gente, y le van a meter a una persona ahí adentro. Yo no lo veo así: aquí hay una ley, cuya aprobación pasó desapercibida; porque ellos son expertos en poner nombre rimbombantes, que se llama Ley del Impuesto a los Grandes Patrimonios”.

Hizo ver que en ese nombre estaba la clave; pues al hablarse de los grandes patrimonio, inmediatamente, se asocia con gente rica, y que, por lo tanto, siendo un problema de esta gente, uno ni se ocupa del asunto; cuando es un problema de la toda la población; pero que, si bien es cierto, que las personas naturales, que están en el país están exceptuadas del impuesto a la vivienda principal, las que se han ido del país, sí lo tienen que pagar.

“Sin duda que estamos ante un sistema tributario totalmente confiscatorio; donde no es deducible el Impuesto Sobre la Renta; inconstitucional; regresivo; no se armoniza con otros tributos; constituye el pago de un impuesto sobre unos activos, que no están produciendo; que es buscar renta sobre activos no productivos”.

Etiquetas: censo habitacional | Elías Santana | Ismael León | Juan Andrés Sosa | parlamentarias