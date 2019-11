Guaidó: Mientras sigamos todos juntos vamos bien

Oleg Kostko / 2 nov 2019.- El presidente del parlamento y quien es reconocido por casi 60 naciones como presidente encargado de Venezuela por casi 60 naciones, Juan Guaidó, dijo este sábado que la oposición va por buen camino mientras siga unida.

“El elemento más poderoso que hemos tenido es la unión de todos los factores y eso es lo que tenemos que llevarnos, la unión por encima de las diferencias, no digo que las enterremos y digo que estamos todos en un solo barco en medio de la tormenta más horrible que haya pasado un país en este continente y debemos remar juntos a tierra firme a buen puerto, puerto seguro y no podemos pelearnos dentro del barco y menos hundirnos y mientras nos mantengamos unidos y movilizados pese a la tormenta les digo que vamos bien”, expresó Guaidó en un mitin realizado en Maturín.

“Seguiremos en la calle hasta conquistar nuestra libertad, nadie nos va a sacar de la calle, del ejercicio de nuestros derechos de la mayoría que construimos (…) nada de lo que hemos hecho es un regalo, fue una conquista porque el futuro no va a ser un regalo, es una conquista una lucha que tuvimos durante años ¿ha sido difícil? Si, ¿ha habido sacrificios? Muchos (…) y el primer mensaje que le doy hoy a ustedes y al régimen: asesinaron a Pipo, a Fernando encarcelaron a cientos y aquí estamos de pie y con fuerza dando la cara porque hemos sobrevivido”, dijo previamente.

Y agregó: “Tenemos que tomar decisiones hoy como país; o nos acostumbramos, o nos quedamos en casa como si todo fuera normal o por el contrario asumimos nuestro rol en sociedad, nuestro rol en libertad como venezolanos y nos vamos a la calle, parece obvia la decisión porque hay miedo, cansancio y lo sé, porque todos quisiéramos que hoy, ayer que nunca hubiésemos llegado a estas situación porque ya hemos probado la desesperanza el no movilizarnos y sabemos lo que genera: nada”-

“Nos van a encontrar luchando en todo momento; porque el cuándo es aquí en Maturín, será mañana en Anzoátegui y será el 16 de noviembre en toda Venezuela, porque el cuándo depende de nosotros y lo digo con propiedad (…) sé lo que es perderlo todo, sé que lo material no vale nada, y no es que no sea necesario sino que hay cosas que no pueden comprarse como el dinero, el amor, una familia, el país, un sentido de pertenencia, la sinceridad, hay cosas que no necesitan dinero para ejercerse con fuerza y les digo porque perdí todo en La Guaira”, añadió.

“No tiene sentido buscar culpables del pasado, ‘que si en el 2005 fuimos o no fuimos’, hoy somos el resultado de lo que hicimos antes pero el futuro, el hoy es una decisión y si perdimos hasta la libertad nuestra familia, el amor, la sinceridad yo los invito para pedirles ayuda para conquistar ese futuro, porque el futuro es nuestro y tenemos que conquistarlo y no nos van a regalar ese futuro y lo vamos a conquistar”.

Criticó el que Maduro anunciará el inicio de la navidad tildándolo de disociado. “Por doloroso que haya sido el camino hemos tenido victorias, hemos mantenido el camino, lo sé, ayer vi a un disociado celebrar el inicio de la navidad, miren yo no sé qué es para ustedes pero me lo imagino (…) cualquiera piensa en navidad y lo primero que se le viene a la mente es toda la familia reunida ¿vamos a tener la navidad? porque la familia está separada”.

Invitó a la colectividad a apoyar las protestas de los diversos gremios que se han dado en días recientes. “Hago un llamado a los transportistas, estudiantes, sindicatos y todos los gremios; el que no esté protestando hoy es porque está en otro país, porque no hay razones para quedarnos en casa, no hay razones para no hacerlo al menos que se hayan acostumbrado a esto, y como sé que no asi que iremos a los cabildos, asambleas, volanteos y exigiendo nuestros derechos de cara al 16 de noviembre, acompañando a los maestros, médicos, enfermeras acompañándolos a todos”.

Rechazo al contrabando de oro

Al finalizar el acto, Guaidó rechazó la medida del oficialismo de repartir minas de oro a las gobernaciones lo que calificó como una medida para comprar lealtades de grupos criminales entre los que mencionó al “pranato”. “Están tratando de sacar oro para alimentar al paraestado y eso es lo grave. Están convirtiendo a los gobernadores en traficantes de oro para comprar lealtades. Todos esos millones que usan tras vender oro díganme ustedes si eso llegara a un hospital o beneficiara a maestros y médicos, no, lo usan para mantener el paraestado, el pranato la dictadura y poder financiar su permanencia en el poder no beneficiar a nadie, lo grave no es que llegue dinero a Venezuela (…) lo grave es como convierten a las gobernaciones en traficantes de oro, lo hacen para comprar lealtades”.

Finalizó también rechazando la devastación ambiental en el sur del país producto de la actividad minera. “Mientras el mundo debate sobre los cambios climáticos, en Venezuela envenenan los ríos con mercurio, destruyen el pulmón natural del planeta y eso que hasta hubo un escándalo con los incendios de Brasil ¿saben ustedes cual es el segundo país donde más devastada está la Amazonia? Pues Venezuela, de eso no dicen nada”

Etiquetas: crisis | Guaidó | Maturín | oro | protesta | Venezuela