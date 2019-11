Exclusión, segregación, la causa es Venezuela

“Más que las ideas, a los hombres los separan los intereses” Alexis De Tocqueville

Hay que decirlo, sin temor a ser juzgado por desviar los reales intereses de la Venezuela secuestrada por el narcotráfico y sus socios. Por el contrario, hay que decirlo para que lo que resulte de esta lucha sea realmente honesto y provechoso para la patria. Basta de encierros partidistas cogolléricos, extemporáneos e inoportunos a la luz de nuestra realidad política. Con sus números obsoletos, sin mirar realidades nacionales, regionales y locales, los partidos que se autodenominan G4 (Acción Democrática, Un Nuevo Tiempo, Primero Justicia y Voluntad Popular) se pelean por todo y excluyen e incluyen participación como dueños de las decisiones en este proceso tan duro de liberación de nuestro país. La diversidad es sana siempre y cuando tenga muy claros los objetivos superiores. Lo demás es puro gamelote.

Como párvulos sacan la lengua, se burlan del compañero, disfrutan con sus errores pues la finalidad pautada se torció, se desvió y no quieren por nada regresar al camino de la libertad. El delineado por @jguaido como jefe de esta tarea histórica a principios de este año:1) Cese de la usurpación, 2) Gobierno de transición y 3) Elecciones libres. No nos cerramos a nuevas acciones que alimenten esta ruta, la que se trazó para execrar al narcoterrorismo y a sus sanguijuelas aliadas.

Denle paso a quienes no anteponen su ambición personal ante el interés nacional, dejen de jugar a gallo tapado todo el tiempo y desvístanse de secreteo, de jugarretas y zancadillas a lo interno de las alianzas pro libertad de Venezuela.

Llegará el momento de armar equipos, partidos y enfrentarse en el terreno electoral. Allí, cuando sea oportuno saquen sus estrategias y luchen por lograr espacios en la pelea democrática con todos sus argumentos.

La unidad de todos los venezolanos debería convertirse en un principio obligatorio para poder emancipar a la patria ya que no está fácil de derrocar esa feroz narcocriminal tiranía. Seguir pensando en cálculos políticos le hace demasiado daño al pueblo que sigue pagando con sus vidas todo el holocausto que estamos viviendo.

Lo sucedido esta semana en el estado Monagas con los preparativos de la gira del presidente Guaidó no tiene nombre, es increíble, es inaceptable, es vergonzoso, da pena ajena, no puedo imaginar cómo hay en el llamado G4, los partidos Acción Democrática, Un Nuevo Tiempo, Primero Justicia y Voluntad Popular, dirigentes mostrando oligofrenia extrema y muy poca claridad en definir quién es el enemigo.

Cada vez le agregan a la estructura opositora más burocracia, lo que obviamente la hace más pesada e inoperante. Inventaron hace unos días una fórmula llamada CODOP que no es más que ampliar el cogollo a 5 partidos y se les ocurrió la “brillante idea” se hacer un zonal oriental (6 Estados) sólo y exclusivamente para ellos. Mis preguntas son: ¿Dónde queda el resto de las organizaciones políticas que hacen vida activa y que son una realidad en cada estado? ¿Dónde queda la sociedad civil, los gremios, los colegios profesionales? ¿De esa forma se puede avanzar con armonía un gran movimiento de unidad nacional para enfrentar a la narcotiranía?

¿Hasta cuándo pactos dentro de pactos y negociaciones mediocres? Si algunos partidos del G4 en el Estado Monagas no tienen ni siquiera completa la dirección regional, imagínense las direcciones municipales y parroquiales, vamos a estar claros, vergüenza debería darles de restregar cuotas o jerarquías sin tener en la región suficiente músculo electoral. Esas torpezas pareciera que buscan darle concesión al enemigo y alargar más el sufrimiento de los venezolanos, o es que acaso creen que en esas reuniones no tienen infiltrados agentes del SEBIN y DGCIM. Esos vulgares pactos están bien lejos de contribuir a resolver con coraje e hidalguía los intereses de la población vulnerada y hastiada de tanto sufrir. Se los repito, esas conductas lo que hacen es atornillar a Maduro más en Miraflores. Es tal la ambición que los ciega y no se dan cuenta lo que está pasando en Suramérica que está ardiendo, el caso de Chile y los capos del narcorégimen lo dicen a boca llena que son brisitas, ventoleras y huracanes propiciados por ellos, con nuestros recursos. ¿No se han dado cuenta que perdimos un gran aliado que reconoció a Guaidó como lo es la República de la Argentina? y ganó un aliado de Maduro, que siguen avanzando y se perdieron también las elecciones municipales en Colombia. No se percataron que los capos convocaron otro reunión del foro de Sao Paulo para seguir estimulando la anarquía en la región, de verdad no sé dónde carajo están parados algunos de esos dirigentes de los partidos que integran el G4.

Lo único que falta y no me extrañaría que algunos de esos partidos del G4 anuncien que van a las elecciones parlamentarias con Maduro en el poder, así se lo hayan advertido los voceros del gobierno de los Estados Unidos que no reconocerían ningún elección con Maduro en el poder y la Comunidad Europea. Comento y advierto esto porque esta semana anunciaron que se elegirían los rectores del nuevo Consejo Supremo Electoral a quienes tenían que haberlo elegido desde hace 3 años y no lo hicieron porque cuando correspondió hacerlo no se presentaron dos Diputados para hacer el quorum en la plenaria de la Asamblea Nacional para impedir dicha escogencia y fue el gran descaro público, notorio y comunicacional ; casualmente son militantes de los partidos del G4 y ni siquiera los sancionaron, menos los expulsaron de la unidad y allí están “luchando y dándose golpes de pecho” por el rescate de la democracia.

Por cierto la Asamblea Nacional podía convocar nuevamente para escoger a los rectores y no lo hicieron y prefirieron irse de vacaciones. No borren el pasado reciente, ni contradigan acciones porque los aliados se desinflan y quedamos solos en esta lucha.

Venezuela exige que el liderazgo de esta cruzada sea llevado con amplitud, muy sabiamente y despojado de deslealtades en este momento tan aciago y difícil de la historia, no hacen falta coprófagos que sólo obedecen a sus propios intereses y sabotean a lo interno.

En otros Estados los dirigentes han estado a la altura de la circunstancia y han permitido la ampliación del repugnante y excluyente CODOP a todos los partidos que hacen vida en esos estados, pero el caso del estado Monagas fue bien cavernícola al no pensar en Venezuela primero. Estoy súper seguro que esa pobre conducta sectaria, mezquina, es porque niegan las realidades locales, debo referirme a esto y espero lo tomen como lo que es, un exhorto a la sensatez, existe un liderazgo que está sembrado en el pueblo de Monagas porque así lo reflejan todas las encuestas hechas hasta el mes de septiembre y ese liderazgo tiene nombre y el respaldo de una gestión de progreso que cambió el rumbo de Monagas. “El Gato” Briceño, es gestión real y aún hoy nombrarlo hace que a algunos las canillas les tiemblen del desespero, carajo, aprovechen eso para aglutinar y forjar una oposición aplomada y fuerte, piensen primero en la libertad de Venezuela mediocres, no en gobernaciones y alcaldías.

La visita de nuestro presidente Juan Guaidó no se escapó de tanta ruindad política, sin embargo, apartando los hechos detrás de telones y sin mirar otro norte que salir de este infierno, se atendió la tarea de la convocatoria con la dirigencia bien motivada hacia el objetivo único: salir de esta banda de delincuencia organizada que tiene secuestrado el poder en mi amado país.

Entiéndase que la organización MIGATO está al servicio del derrumbamiento de la tiranía y sus tentáculos criminales, no hay otra intención hasta que se cumpla con el cese de la usurpación y podamos llamar a unas elecciones amplias y libres. Desde la cárcel del exilio sumo voluntades y fuerzas reales junto con la gente que sabe que es posible sacar a Venezuela de las cenizas y tomen a ese grupo de monaguenses del Movimiento Independiente Ganamos Todos como lo que son: hermanos comprometidos con la libertad y la justicia para nuestro pueblo.

Despido estas reflexiones que estoy seguro que servirán para enfocarnos en el trabajo para derrocar al verdadero enemigo: La organización criminal que hoy gobierna a mi país.

Con mucho por hacer en este camino y con lo único que nos queda: LA PLUMA Y LA PALABRA nos despedimos llenos de optimismo.

José Gregorio “El Gato” Briceño Torrealba /Valeria Briceño

