Fracción 16J: Esperamos que designación del CNE no sea un “reparto de cuotas”

Jesús A. Herrera S. / 5 nov 2019.- El diputado Omar González, en voz de la fracción 16J, dijo que se espera que la designación de un nuevo CNE no sea un “reparto de cuotas” entre las fuerzas políticas que participan.



“No estamos participando porque no estamos de acuerdo en la forma como se está escogiendo el nuevo CNE. Debe ser como lo rige la ley, no negociado, no así, ojalá nos equivoquemos, que no sea esto un reparto de cuotas tanto para la dictadura, para tal partido”, señaló.

En medio de la votación para la conformación de una comisión preliminar para designar el comité que de postulaciones electorales, la fracción salvó su voto, y su motivo fue que “se está escogiendo el CNE con la representación espuria del Psuv y con absoluta discriminación de sectores de la vida parlamentaria y el entorno a la negociación previa que se hizo de espaldas al país”.

Sin embargo, aseguró que “la fracción 16J estará atenta a los pasos que se den en materia electoral”.

“El pueblo venezolano ya está cansado de estas operaciones políticas, pero vamos a seguir muy atentos al curso de este comité. Falta por designar 10 representantes de la sociedad civil y estaremos vigilantes para denunciar lo denunciable”, apuntó.

Etiquetas: AN | Fracción 16J | Omar González | Venezuela