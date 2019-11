Fallece un niño por dengue hemorrágico en hospital de Maracay, según Dip. José Trujillo

ND / 4 nov 2019 – El diputado a la AN, José Trujillo, denunció este lunes que el Gobierno del estado Aragua no ha tomado medidas para evitar la propagación del dengue en la entidad, donde falleció un infante en el hospital Carabaño Tosta, y otro se encuentra grave.

“Vean detrás de mí, esto es monte, sinónimo de invierno, ¿qué pasa en el invierno en el estado Aragua?, aumenta la epidemia de dengue, todo el mundo sabe que Aragua está endémico en dengue, entonces cuando vienen estas épocas del año, el Gobierno tiene que tomar previsiones en el caso muy particular de los terrenos baldíos, etc. Ya ocurrió el primer muerto por dengue hemorrágico en el hospital Carabaño Tosta, hay otro niño muy grave con dengue hemorrágico, ¿qué está esperando el Gobierno?, ¿qué será el gobernador?, ¿qué esta epidemia se vuelva a extender por todo el estado?”, expresó Trujillo a Crónica Uno.

El parlamentario agregó que “es el momento de toma las medidas preventivas, el dengue se resuelve con puras medidas preventivas, y esas medidas son, limpieza, y evitar los pozos de agua, y esto es importante, tener todos los desechos sólidos bajo control, desde aquí le hacemos un llamado al Gobierno de Aragua a que actúe sobre el dengue porque ya hay un muerto y otro que puede morir, y hay una endemia ya en los municipios Girardot y Linares Alcántara”.

Lea más: Casos de dengue en Venezuela podrían ser mayores a los reportados, según infectóloga

#4Nov #Aragua Un niño fallecido por dengue hemorrágico en el hospital Carabaño Tosta fue confirmado por el diputado José Trujillo. Otros 3 menores de edad, con el mismo cuadro clínico, también fallecieron. – @churuguara pic.twitter.com/UaZor34JOM — Reporte Ya (@ReporteYa) 4 de noviembre de 2019

vaya al foro

Etiquetas: Aragua | dengue | José Trujillo | Venezuela