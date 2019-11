(Exclusiva) Dip. De Grazia: A mí para nada me preocupa la supuesta demanda de Héctor Rodríguez

Jesús A. Herrera S. / 5 nov 2019.- La demanda interpuesta por el gobernador chavista Héctor Rodríguez contra el diputado Américo De Grazia por supuesta difamación, no le preocupa al parlamentario, pues asegura que no es extraño que los afectos al gobierno de Nicolás Maduro nieguen que están entregando minas a las gobernaciones.



“Ellos suelen negar todo, como niegan el comunismo, como niegan la presencia del ELN, de las FARC, Hezbollah, todos en territorio guayanés, como niegan la destrucción del Parque Nacional Canaima, en Amazonas, la diáspora, la hiperinflación, la inseguridad; de manera que a mi no me extraña que estén negando que se le están entregando minas a las gobernaciones, como en efecto le entregaron a él y a la gobernación de Lara. 25 hectáreas a cada uno en la zona de Bochinche, y van a seguir en esa política porque pretenden involucrar a todos los actores”, dijo De Grazia.

En entrevista exclusiva para Noticiero Digital, el parlamentario señaló que si bien Rodríguez lo denunció y lo retó a demostrar que tiene una “mina personal”, “él no niega que se le hayan entregado a la gobernación, justamente porque pretenden desviar la atención, y aunque se la entregaron a la gobernación, el firmante es él, y quien en principio debe dar la cara y responder debe ser el gobernador del estado, como tiene que responder el gobernador de Lara”.

“De hecho, ya hay denuncias de policías diciendo que ellos no pueden convertirse en “wachimanes” (vigilantes) de minas, porque eso implica un altísimo riesgo, una exposición ante grupos armados que ahí operan y que operan además con armas largas y ellos no las tienen”, comentó.

“A mí para nada me preocupa la supuesta demanda de Héctor Rodríguez”, acotó.

En ese sentido, dijo que no está en disposición de un “ping pong” con el gobernador chavista, ya que lo suyo es “evidenciar ante la opinión pública el gran desastre que se está cometiendo en Guayana y de la que ahora hacen cómplices a los gobernadores, entre ellos Héctor Rodríguez, que fue el primero en ir a buscar su mina”.

“A mi no me quita el sueño que sigan levantando expedientes ni en la Fiscalía, ni en el TSJ, ni en la Defensoría del Pueblo, ni en ninguna de las instancias del régimen, yo tengo mi consciencia tranquila, y van a venir tiempos donde la tiranía no esté al frente del régimen y se van a destapar todas las ollas, yo no deseo nada mas en Venezuela que otra cosa que se haga justicia”, expresó.

Al ser cuestionado sobre cómo obtuvo la información, el diputado explicó que las evidencias serían aportadas “una vez que caiga el régimen”, porque, dice, “van a quedar registros, que ellos no muestran, de todos los desmanes que han cometido a lo largo y ancho de lo que significa el Arco Minero del Orinoco”.

“Ahorita no tenemos acceso a esa documentación por razones obvias, pero vamos a tener ocasión y oportunidad como los judíos de demostrar todo el desastre y barbarie cometida por los nazis”, apuntó.

Ayer, el diputado señaló en Twitter que el sábado 2 de noviembre, el gobernador chavista había ido a Tumeremo a buscar su mina asignada por 25 hectáreas, en una zona que estaba custodiada por miembros del ELN.

Esto, de la mano con el anuncio que hiciere Maduro de otorgar minas a las gobernaciones “para la producción de recursos en divisas convertibles”.

“Viendo el plan minero tricolor, me pareció importante la idea de abrirle una nueva fuente de recursos a gobernadores, gobernadoras y protectores que va a ser sustancial. Tendrán recursos directo de la mina de oro del Estado. Estamos buscando una nueva fuente de ingresos para no quedarnos estancados por los bloqueos. He decidido aprobar e implementar a través del plan minero tricolor entregarle una mina de oro a cada gobernador para la producción de recursos en divisas convertibles”, fue lo que dijo el gobernante socialista el pasado 15 de octubre.

En ese marco, De Grazia insistió en que Héctor Rodríguez no negó que se haya dado minas a la gobernación que dirige “que es lo que yo dije y que él es el beneficiario primario y directo”.

Asegura, entre otras cosas, que Maduro asignó estas minas a sus gobernadores “para que se rebusquen y formen parte del andamiaje de corrupción y de saqueo que han formado en el país”.

“Lo que te puedo decir en relación a Héctor Rodríguez es que él es un candidato seguro a sentarse en la silla de los acusados como crímenes de lesa humanidad, violador de los DDHH y como depredador ambiental a partir de que caiga el régimen. No ahorita, ahorita no hay ninguna garantía de que pague por sus crímenes, pero una vez caído el régimen, seguramente va a tener que estar sentado y yo voy a estar presente, pretendo, aspiro estar presente. No le pido nada a Dios para mi, yo quiero ver a los responsables de la tragedia de Venezuela sentados en la misma silla en los que estuvieron sentados los criminales nazis en Israel, para que den la cara por los crímenes que cometieron y los veo igualito que a los nazis, diciendo “yo cumplía órdenes”, argumentó el diputado.

William Saab, Maikel Moreno y Padrino López tienen minas



Américo De Grazia señaló que esa demanda de Rodríguez “no es un tema” para el fiscal general designado por la ANC chavista, Tarek William Saab, ya que él, “por cierto, también tiene su minita”.

“Él no es inocente, como también tiene su mina Maikel Moreno, como también el general Vladimir Padrino López, todos tienen su mina en Guayana, de modo que es una sociedad de cómplices”, acusó.

Aclaró que éstos tienen minas por testaferros “y se benefician personalmente”, al tiempo de cuestionar que en el 2018, ingresaron al BCV solamente 9 toneladas de oro, lo aproximado a 430 millones de bolívares.

“Esos son 11 días de renta petrolera. Para todo el desastre que han causado a propósito del oro, ¿9 toneladas de oro fueron en el 2018? ¿quién se ha llevado el oro? Son 24 kilos diarios, son 9 mil kilos en un año, ¿y el resto quién lo ha disfrutado? La mafia que opera en las minas de Guayana, Amazonas, Delta Amacuro y el Arco Minero del Orinoco”.

