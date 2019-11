Escrachan a presentadores de Zurda Konducta: “Están aquí y la gente muere de hambre hijos de p..”

Oleg Kostko / video: @SergioNovelli / 5 nov 2019.- El equipo de presentadores del programa del canal del estado Zurda Konducta fue escrachado por un grupo de venezolanos en el aeropuerto de Ezeiza en Argentina.

Así lo dio a conocer el periodista Sergio Novelli en un video publicado en Twitter:

“Chavista de ****”, a lo que Rivero respondió “mamaguevo” “chavista de mierda por culpa tuya es que todos estamos aquí plasta de ****, ¿oíste? ¿No te da pena estar acá apoyando a un régimen que nos separó a todos y vos tranquilo por acá?, ¿no te da pena? No quieres decir anda porque sabes que es verdad, miren a los de Zurda conducta por acá paseando ¿te sientes bien? Todos esos son venezolanos”, increpó el joven a Oswaldo Rivero quien guarda silencio en el resto del tiempo en el que aparece en el metraje.

“¿Entonces qué?” preguntó Pedro Carvajalino quien apareció de espaldas al venezolano que grababa el video grabando a éste con una cámara GoPro. “¿Cómo te sientes“, pregunto el joven, “yo me siento bien”, respondió Carvajalino (…) ¿Humillando a todos los venezolanos? a lo que éste respondió “yo no estoy humillando a nadie ni me estoy metiendo contigo”, siempre vives metiéndote con todos en tus redes sociales”.

“No estamos haciendo nada ni robándole a nadie”, respondió Carvajalino al joven, “todos los venezolanos están aquí por culpa del régimen de ustedes”

De repente en el video otro venezolano les grita “ustedes están aquí mientras toda nuestra gente se muere de hambre hijos de puta ¿ah? Bien facilito pues, llegar aquí con tu cara bien limpia ¿te sientes bien aquí gozándote toda ****? Te sientes bien aquí porque aquí si hay libertad de expresión ¿Por qué vienen acá entonces?, coñoetumadre ¿Por qué vienen acá y no van a Cuba?”

“Cállate ridículo”, dijo en reiteradas ocasiones Carvajalino al otro venezolano que lo increpó, “vienes acá porque aquí si puedes hablar (…) esto no es Venezuela me importa una ****, hijos de puta no me importa una ****”, gritaba el venezolano.

Lea más: “Cabeza e’ mango”, por requisa de la PNB: “¡Me quieren sembrar!”

vaya al foro

Etiquetas: Argentina | Escrache | Zurda Conducta